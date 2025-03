Anel Noreña confiesa que perdió el anillo de boda que le dio José José

Han pasado casi seis años desde que el mundo vio partir a José José, una de las grandes figuras de la música en México que permanece en la memoria de sus fans a través de sus canciones. Un legado que tiene presente su familia, entre ellos Anel Noreña con quien el cantante estuvo casado por 15 años y concluyó su matrimonio en medio de una fuerte polémica, algo que la exmodelo dejó de lado revelando que perdió el lujoso anillo de boda que le dio.

El 28 de septiembre de 2019 falleció el “Príncipe de la canción” por complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas. Dos años después su exesposa, Anel Noreña, fue nombrada heredera universal del legado del cantante sumergiéndose en una intensa polémica por el conflicto que inició con Sara Sosa, la hija que el artista tuvo con su tercera esposa, Sara Salazar, quien estuvo junto a él en sus últimos días.

En un reciente encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Anel Noreña confesó que había extraviado el anillo de boda que le dijo José José. De acuerdo con lo relatado por la exactriz, llevaba el lujoso artículo que compraron en Italia y no recordó el lugar en el que terminó cuando se lo quitó, algo que consideró como un “mal presagio”; además, indicó que ya no guarda ninguno de los artículos del cantante.

“Nadie nos debemos de quitar, un día me lo quité y ya no me lo volví a poner, se me perdió o vete tú a saber qué cosa. Era una cadenita, la compramos en Italia, no tengo nada de él, más que su corazón”, dijo la exmodelo al recordar que por no usar la joya la extravió: “Desde luego que no le hizo chiste, todas las mujeres que se casen no se quiten el anillo nunca porque eso es un mal presagio”.