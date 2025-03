Alicia Villarreal le pone un alto a Arturo Carmona por hablar de su pleito legal con Cruz Martínez

La cantante de música regional mexicana, Alicia Villarreal, rompió el silencio en una entrevista con Pati Chapoy para "Ventaneando" en la que habló del proceso legal que inició contra su aún esposo, Cruz Martínez, y todas las reacciones que ha provocado en las personas cercanas.

Durante la plática, Alicia Villarreal, habló de manera contundente sobre la agresión física y verbal que sufrió a manos de Cruz Martínez. La cantante de "Te quedó grande la yegua" aseguró que pasó momentos de angustia que la llevaron a alzar la voz y proceder legalmente.

"Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, a veces corren con Arturo y eso no es el tema, ni tampoco que el señor de declaraciones, ni si está de un lado o del otro, si protege a la familia. No le corresponde", declaró.