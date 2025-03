Alicia Villarreal defiende a su hija, Melanie Carmona, del odio que recibe en redes sociales

Hace algunas semanas, Alicia Villarreal rompió el silencio y pidió ayuda públicamente debido a la violencia que ejercía su esposo, Cruz Martínez, sobre ella. Para sorpresa de nadie, el caso se volvió viral increíblemente rápido, con distintas famosas mostrando su apoyo hacia la cantante y condenando las acciones cometidas por su agresor; sin embargo, parece ser que la opinión pública se empeña en hacer responsables a las mujeres, pues ahora hay quienes arremeten en contra de Melanie Carmona, hija de la cantante.

Fue a través de redes sociales que muchas personas se encuentran cuestionando a Melanie tras no pronunciarse públicamente sobre la denuncia que su madre presentó en contra de Cruz Martínez. La situación generó un torrente de especulaciones y juicios, llevando a Alicia Villarreal a hablar sobre estos comentarios en una entrevista reciente, misma en la que defendió a su hija y expresó el dolor que le causa esta situación.

Durante una conversación con Pati Chapoy que la cantante mexicana abordó de manera abierta y emocional la difícil situación que está atravesando su familia. La cantante explicó que el ataque mediático contra Melenie es un golpe muy duro para ella, pero al mismo tiempo subrayó la admiración y el amor profundo que siente por su hija, quien se ha convertido en su gran ejemplo de fortaleza.

Alicia Villarreal, conocida por su carrera exitosa y su carácter fuerte, no ocultó su frustración al ver cómo los comentarios negativos hacia su hija, Melanie Carmina, inundaban las redes sociales y pidió públicamente a los usuarios de las redes sociales que se abstuvieran de hacer comentarios destructivos y de juzgar a su hija sin conocer todos los detalles de la situación. También reconoció que ésto ha sido complicado, pero agradeció el apoyo de su público, que le permite sentirse acompañada en este difícil momento.

Me lastima lo que digan de mi hija, como se les ocurre, no digan eso de la niña [...] ha sido difícil pero le agradezco al público de que me ha dado la oportunidad de sentirme acompañada, no estamos solas, sí se vale estar mal pero también hay que dar ese paso porque nadie nos va ayudar, declaró Alicia Villarreal en entrevista con Pati Chapoy.

La controversia comenzó cuando Melenie, quien es cantante y figura pública por derecho propio, no hizo ninguna declaración pública sobre la denuncia de su madre, lo que generó suspicacias sobre su lealtad y apoyo. Muchos seguidores de Alicia Villarreal interpretaron su silencio como una falta de apoyo, lo que desató una ola de críticas hacia la joven, quien se vio obligada a enfrentar la presión social.

Alicia también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el abuso que, según ha sido reportado, sufrió su hija Melenie por parte de una persona cercana a la familia. Aunque el tema es sumamente delicado y ha sido manejado con mucha discreción, Alicia explicó que en su momento hizo todo lo posible por proteger a su hija y brindarle el apoyo necesario.

La cantante expresó que, aunque la situación fue difícil, en todo momento estuvo allí para su hija, brindándole el consuelo y la protección que todo padre desea ofrecer a sus hijos en momentos de vulnerabilidad. De la misma forma, visiblemente emocionada, destacó que a pesar de las adversidades, Melenie está demostrando una madurez que ella misma no tiene, lo que le ha servido como una fuente de inspiración en tiempos difíciles. A lo largo de los últimos años, se ha evidenciado cómo las redes sociales pueden ser un espacio tanto de apoyo como de ataque, y cómo la información circula rápidamente sin ser verificada.

Fotografía: Instagram/@meleniecarmona

Hice lo que tuve que hacer en el momento y lo hice como ella me lo pidió, pasan los años y ella es la que ha sido mi ejemplo porque esta generación ya no piensa como uno, ella ha sido mi maduro ejemplo y la quiero tanto y es mi muñeca, es mi princesa. Ella sabe que su abrazos y sus palabras es lo que ha reconfortado mi alma. A veces nuestros hijos son nuestro refugio ellos son los que dan la fuerza, dijo entre lágrimas.

Por su parte, Melenie Carmona también decidió hacer frente a los ataques que sigue recibiendo a través de un video publicado en sus redes sociales. En el metraje, la joven cantante se mostró visiblemente molesta por la desinformación y los ataques que sufre. Melenie, quien fue educada bajo el principio de la privacidad familiar, aclaró que no ha hablado públicamente sobre el tema porque considera que no es la manera correcta de apoyar a su mamá.

O sea, ¿para ustedes apoyar es subir una foto o un post a Instagram? Eso no es apoyarla. Para mí, como su hija, eso no es apoyarla. Eso solo alimenta a ustedes [...] Quieren el chisme, quieren saber lo que está pasando, y eso no va a ocurrir porque a mí me han dado instrucciones de no involucrarme. ¿Y de dónde creen que vienen esas instrucciones? Nada más sean coherentes y empáticos, dijo Melanie Carmona visiblemente enojada.