"No entres": Mariana Echeverría advierte sobre las consecuencias de participar en La Casa de los Famosos México

Recientemente la conductora y comediante Mariana Echeverría decidió romper el silencio y hablar sobre su polémica participación en la segunda temporada del reality show "La Casa de los Famosos México", y cómo ésta afectó a su carrera al grado de que dejó de recibir ofertas laborales en televisión justo cuando estaba en su mejor momento, pues sus acciones en el programa la hicieron blanco de múltiples críticas y un hate masivo en las redes.

A través de un video publicado en la web, la expresentadora de "Me Caigo de Risa" compartió una serie de consejos dirigidos para aquellas celebridades que estén considerando formar parte de la tercera edición de "La Casa de los Famosos México" en base a su experiencia con la producción, señalando que se trataba una "ruleta" pues al entrar no hay seguridad de si las cosas van a terminar bien o mal, además de aconsejar tener cuidado a la hora de elegir a sus aliados.

"Mi consejo para la gente que va a entrar a La Casa de los Famosos tercera temporada, yo lo que recomiendo es que si tienes chamba, no entres, y que te ofrezcan una buena lana porque no sabes si te va a ir bien o si te va a ir mal, esto es una ruleta. Asegúrense de tener a sus amigos contados con la mano que son los que no los van a abandonar", declaró Mariana Echeverría.

View this post on Instagram

Asimismo, hizo referencia a la manera en la que su participación en "La Casa de los Famosos México" afecto su carrera, pasando de aparecer en otros importantes programas y tener trabajo por medio de las redes sociales, a perder a muchos de sus seguidores y ofertas en la tele.

"Yo estaba, siento, que en la mejor etapa de mi vida en respecto laboral. Venía saliendo de ‘El Hotel VIP’, iba a ‘Hoy’, estaba en lo de ‘Me Caigo de Risa’, tenía mucha chamba por redes sociales, no quiero decir que ahora no tenga. Por supuesto que baja porque así es el rollo de las redes y los programas, de repente todo mundo te deja de seguir", señaló

A pesar de dichas dificultades, Mariana Echeverría aseguró que aún sigue teniendo bastante trabajo por fuera de la televisión, en donde se dedica principalmente a administrar diversos emprendimientos, aunque eso sí, aceptó extrañar su labor en la pantalla chica, revelando que no ha vuelto a Televisa desde su salida de "La Casa de los Famosos México".

"Trabajo tengo de sobra, afortunadamente tengo salones de belleza, la boutique, casas en renta, entonces trabajo tengo y mucho gracias a Dios solamente que no en televisión, que por supuesto que la extraño pero todo son etapas. Desde que salí de La Casa de los Famosos no me he parado en Televisa", enunció.