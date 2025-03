Mónica Noguera rompe en llanto al hablar de la salud de Memo del Bosque: "es complicada la situación"

En los últimos días el nombre del productor y director de televisión, Guillermo "Memo" del Bosque, ha aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula después de que se confirmara que está hospitalizado tras sufrir una nueva recaída de salud.

En 2017 el productor de los programas de Televisa "Nosotros los guapos" y "100 mexicanos dijieron" fue diagnosticado con cáncer. En 2020, "Memo" del Bosque anunció que estaba "libre" de esa enfermedad, por lo que se desconoce si los recientes problemas de salud que enfrenta están relacionados con el cáncer que hace unos años padeció.

Fue por medio de sus redes sociales donde "Memo" del Bosque y su esposa, la actriz, Vica Andrade, informaron que el productor nuevamente estaba hospitalizado. En un audio el director de televisión dijo que se estaba realizando unos estudios en Texas, Estados Unidos. Detalló que su familia lo está acompañando en este complicado momento.

Ante el fuerte problema de salud que enfrenta Guillermo "Memo" del Bosque, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, entrevistó a Mónica Noguera, exesposa del productor de televisión. La presentadora se mostró muy conmovida por la salud de su expareja.

Durante la plática, Mónica Noguera contó que tiene una buena comunicación con "Memo" del Bosque y con Vica Andrade, actual esposa del productor de televisión. Explicó que días antes de su hospitalización estuvieron en contacto, pero después le dejó de responder.

La conductora de Imagen Televisión detalló que estuvo dispuesta a cancelar un viaje para ver a "Memo" del Bosque, sin embargo, Vica Andrade le dijo que no se "preocupara". Posteriormente el exproductor de Televisa la felicitó por su cumpleaños y le dijo que estaba "malito".

“Hace tres días me escribió y me dice: 'Mona, me puse un poco malito, pero felicidades, no me olvido'… perdón, me pone mal hablar de esto”, dijo al borde de las lágrimas.