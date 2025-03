"La La Land" regresa a los cines casi 10 años después de su lanzamiento: ¿cuándo se estrena y dónde verla en México?

En 2016, el mundo del cine fue testigo del estreno de "La La Land", una película musical y romántica protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling. La cinta, dirigida por Damien Chazelle, no solo conquistó a la crítica y al público, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que sigue resonando casi una década después, destacando por su propuesta fresca y nostálgica en donde se rindió homenaje a los clásicos musicales de Hollywood mientras contaba una historia que hizo llorar a millones.

La película fue aclamada por su dirección, actuaciones, diseño de producción y, especialmente, por su música. Canciones como "City of Stars" y "Another Day of Sun" se convirtieron en himnos, encapsulando la esencia de la historia y el espíritu de Los Ángeles; pero la cinta no fue sólo un éxito en taquilla, pues también dejó una gran marca en la cultura popular ya que su estilo visual, uso de colores vibrantes y números musicales han sido referenciados y parodiados en múltiples ocasiones.

Ahora, en 2025, las y los fans de esta icónica película tienen una razón para celebrar, ya que se anunció que "La La Land" regresa a los cines, ofreciendo una oportunidad única de revivir la magia en la pantalla grande. Su regreso a los cines ofrece una oportunidad invaluable para apreciar una vez más la magia del cine y la música, recordándonos que, a pesar del paso del tiempo, las historias bien contadas siempre encontrarán un lugar en el corazón del público.

¿En qué cines de México se reestrenará "La La Land"?

Fue así como a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Cinemex confirmó que "La La Land" volverá a proyectarse en sus salas a partir del 13 de marzo y aunque aún no anunciaron si estas proyecciones ocurrirán a nivel nacional o sólo en algunas ciudades, se espera que en los próximos días se publiquen más detalles al respecto. Por otra parte, hasta el momento de escribir esta nota, no se ha confirmado si otras cadenas como Cinépolis o Cinedot también planean sumarse al reestreno.

Vuelve a tu primera cita con #LaLaLand en Cinemex a partir de este 13 de marzo. pic.twitter.com/c8OWUPqga1 — Cinemex (@Cinemex) March 11, 2025

Y es que para quienes lloraron al conocer la historia de la cinta, es muy obvio que la película ofrece una visión idealizada de Los Ángeles, resaltando elementos característicos de la ciudad como el tráfico, el urbanismo expansivo y los cielos despejados ya que Chazelle optó por enfatizar estos aspectos para capturar la esencia única de la ciudad, en lugar de intentar asemejarla a otras metrópolis como París o San Francisco, lo que agrega una capa aún más profunda a las vivencias de los personajes.

¿De qué trata "La La Land"?

"La La Land" (2016) es un musical romántico dirigido por Damien Chazelle que narra la historia de Mia (Emma Stone), una aspirante a actriz y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz, quienes persiguen sus sueños en Los Ángeles. Desde su primer encuentro, su relación se desarrolla entre momentos de alegría, música y desafíos profesionales; a medida que se enamoran cada uno inspira al otro a seguir luchando por sus aspiraciones, pero también enfrentan obstáculos que ponen a prueba su amor.

A lo largo de la película, Mia y Sebastian deben tomar decisiones difíciles que los llevan por caminos distintos, pues mientras ella encuentra una gran oportunidad en el mundo del cine, él se ve obligado a comprometer sus ideales para obtener estabilidad económica. La historia muestra cómo sus carreras y ambiciones influyen en su relación, revelando la tensión entre el amor y los sueños individuales; aunque quizás ya lo sabes, el final agridulce ha hecho llorar a personas de todo el mundo, consolidándola como un estandarde de "qué hubiera pasado si..." en las relaciones.