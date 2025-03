3 K-Dramas para conocer a Kim Soo Hyun, el actor acusado de salir con la fallecida Kim Sae Ron cuando era menor

Kim Soo Hyun, quien actualmente enfrenta una controversia por supuestamente salir con Kim Sae Ron cuando era menor de edad, se ha convertido en uno de los actores surcoreanos más influyentes de la industria de los K-Dramas. A sus 37 años, la estrella ha participado en alrededor de 17 dramas, 6 películas y 3 musicales.

Aunque ha destacado por su trabajo como actor, modelo y cantante, lo cierto es que se ha visto involucrado en diversas controversias tras revelar su gusto por mujeres mucho menores, algo que sin duda ha afectado su imagen personal y su carrera profesional.

Pese a los escándalos, Kim Soo Hyun se ha posicionado como uno de los mejores actores, pues su trabajo en K-Dramas como "Queen of Tears" (La reina de las lágrimas, en español), "It's Okay to Not Be Okay" (Está bien no estar bien) y "The Producers" (Productor) ha sido excelente.

Kim Soo Hyun fue acusado de salir con una menor de edad. (Créditos: Instagram / @soohyun_k216)

3 K-Dramas para conocer a Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun, quien inició su carrera en 2007 cuando tenía 19 años, ha participado en diversas producciones coreanas, pero sin duda se dio a conocer mundialmente en 2020 por su trabajo en el drama coreano "It's Okay to Not Be Okay", donde dio a vida a Moon Kang Tae, el personaje principal.

Su segundo papel más destacado en 2024 gracias al K-Drama "Queen of Tears", donde interpretó a Baek Hyun Woo, quien también era el personaje principal de la historia. Finalmente, su tercer trabajo más reconocido fue en 2015 con "The Producers", donde fue Baek Seung Chan.

"It's Okay to Not Be Okay"

Moon Kang Tae es un joven que trabaja en una sala psiquiátrica, pero gana poco con su labor. Pese a su pobreza, es un hombre atractivo y popular que no cree en el amor. Sin embargo, un día conoce a una mujer que se dedica a escribir llamada Ko Moon Young, de quien se enamora pese a su personalidad fría y su trastorno de personalidad antisocial.

Actualmente, este K-Drama de Kim Soo Hyun se puede disfrutar en la plataforma de Netflix y se ha convertido en uno de los más populares. Con 16 episodios, es una historia interesante y entretenida que ofrece géneros como: Drama, Fantasía, Romance, Psicológico, Comedia.

Kim Soo Hyun es el papel principal de diversos K-Dramas. (Créditos: Netflix)

"Queen of Tears"

Baek Hyun Woo es un hombre exitoso que trabaja como director legal del conglomerado Queens Group. Se encuentra casado con Hong Hae In, quien es hija de los dueños de Queens Group. Sin embargo, la pareja se encuentra en medio de una crisis, pero para superarlo deberán pasar diversas situaciones.

Este es otro K-Drama del actor Kim Soo Hyun que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Con un total de 16 episodios y 2 especiales, esta producción de 2024 es una de las mejores del actor, ya que ofrece géneros como: Drama, Comedia Negra, Familia, Melodrama. Kim Soo Hyun ha tenido pocos protagónicos en los K-Dramas. (Créditos: Netflix)

"The Producers"

La historia comienza en el Departamento de Entretenimiento de una cadena de televisión, donde se narra el día a día de cuatro trabajadores de producción, donde Baek Seung Chan funge como un productor novato que anteriormente soñaba con ser fiscal, pero terminó cambiando por su amor a las mujeres.