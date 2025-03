Este sería el problema de salud por el que Tito Fuentes no se presentará con Molotov en el Vive Latino 2025

El pasado lunes 10 de marzo, Tito Fuentes guitarrista, letrista, cantante y miembro fundador de la famosa banda de rock mexicana Molotov, encendió las alarmas entre sus seguidores tras dar a conocer que no se presentará junto a la agrupación en el Vive Latino 2025 debido a problemas de salud.

"Estoy en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad he decido no regresar a tocar hasta estar al 100%", escribió Tito Fuentes.