Cuenta oficial de La Casa de los Famosos All Star sube VIDEO de la detención de Aleska y les llueven criticas

Este lunes 10 de marzo, Aleska Génesis se convirtió en la eliminada de la semana en La Casa de los Famosos All Star, y pese a que algunos integrantes del reality show, celebraron su ausencia, otros más quedaron sorprendidos por la decisión del público, sin embargo, la modelo no pudo ni siquiera procesar que terminó de manera abrupta el reality show para ella, cuando ya se estaba subiendo a una patrulla con rumbo a Santa Martha Acatitla.

Y es que, la modelo de origen venezolano, fue notificada en las instalaciones en donde se graban las galas y afuera de La Casa de los Famosos All Star que tenía una orden de arresto bajo los cargos del delito de robo, fue así como elementos de la Fiscalía del Estado de México la esposaron y la subieron a una patrulla.

LCDLF All Star comparte el momento del arresto de Aleska

Pese a que en redes sociales se viralizó el momento en que la modelo fue notificada por las autoridades del Estado de México que se encontraba bajo arresto, algunos periodistas como Javier Ceriani, de inmediatamente lo compartieron en sus redes, debido a esto es que esta situación fue tendencia rápidamente en redes como Tiktok y “X”.

Sin embargo, durante la mañana de este martes 11 de marzo a través de las redes sociales de La Casa de los Famosos All Star, la cual se transmite a través de Telemundo, también compartieron el video en el que se aprecia el momento exacto en que Aleska Génesis fue notificada de que quedaba privada de su libertad. Pese a que este material ya se había visto en otras cuentas, seguidores de La Casa de los Famosos All star, criticaron que Telemundo haya compartido este video ya que aseguran solo están haciendo show y no están respaldando a Aleska.

Las críticas por el video de la detención de Aleska

Como lo mencionamos anteriormente, fue a través de la cuenta oficial de Instagram de La Casa de los Famosos all Star en donde se compartió un breve clip en donde se le ve a Aleska romper en llanto al quedar detenida por autoridades mexicanas y hacerle saber que sería trasladada al Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitla.

“En vez de grabar y hacer show debieron de ayudarla, ella sin abogados y ustedes se hicieron los ciegos.”, “Hacer ésto públicamente es una total humillación para cualquier ser humano”, “OMG que bajo telemundo difundiendo esto que les pasa!!!”, “Terrible que usen esto para más raiting. Eso no se hace. Nada que ver. Ustedes solo tienen que llegar hasta cuando ella sale, no qué pasó después de eso.”, son tan solo algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes de La Casa de los Famosos All Star.