Ariel López Padilla llama "basura" a los corridos tumbados y pide que los niños no los escuchen

Los corridos tumbados se suman a los géneros musicales que han dividido opiniones entre el público por las letras de sus canciones, pues mientras algunos disfrutan del ritmo incrementando su popularidad otros critican que hacen apología al delito. Como el actor Ariel López Padilla que lo calificó como "basura" y aseguró que no está dispuesto a trabajar en ningún proyecto con temas de violencia, como el narcotráfico.

Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H, Gabito Ballesteros, Eslabon Armado y Fuerza Regida son sólo algunos de los artistas que toman fuerza en los corridos tumbados, género que recientemente enfrenta una ola de amenazas en diferentes puntos del país por las que han decidido cancelar sus presentaciones. Algo que ha incrementado el debate sobre el contenido en las letras de sus canciones y, ante esto, siguiendo los pasos del compositor Aleks Syntek, el actor López Padilla propuso regularlos en ciertos lugares.

Ariel López Padilla arremete contra los corridos tumbados

En entrevista para el programa “Venga la Alegría”, Ariel López Padilla calificó como “basura” a los corridos tumbados y propuso regular los sitios en los que se escucha. Tal y como lo hizo el cantante y compositor Aleks Syntek con el reguetón ya que las canciones de este género se pueden escuchar en lugares donde se reúnen familias, incluyendo menores de edad.

Ariel López Padilla asegura estar en contra de Peso Pluma y los corridos tumbados, pues considera que sus canciones invitan a la violencia.

“La oferta de hacer basura es muy fácil. Es como cuando la gente dice: ‘Estoy muy guapo, por qué no le metes al por**, ¿no? (…) Yo sí creo que el Estado, que tiene el monopolio de las comunicaciones, creo que entonces hay que regularlo", dijo el actor en entrevista para el matutino.

El actor añadió que tampoco está dispuesto a aceptar proyectos con temáticas sobre el narcotráfico o similares: “Estamos viviendo una etapa de una guerra cultural, eso es lo que está pasando (...) No estoy en ninguna serie de narcos ni de nada. Me senté, tengo una familia y dos hijos, me senté con mi esposa y le dije: ‘Va a ser muy difícil para mí porque me voy a quedar sin trabajo’, otros me decían: ‘Es que tú eres actor’, sí, pero también tengo una responsabilidad, si un niño se llega a inspirar en un personaje que yo haya hecho no me lo voy a perdonar nunca”.

Otorgan premio a Peso Pluma como compositor del año

El pasado 6 de marzo se realizó en Miamim, Florida, la entrega de premios por parte de la organización BMI que reconoce a los compositores, autores y editores musicales de diversos géneros. Durante el evento se le otorgó a Doble P el galardón como Compositor del año de música regional mexicana.

Además, el intérprete de “Ella baila sola” se llevó a casa el BMI Champion Award que se otorga por su “nnegable influencia en la música mexicana y su sonido revolucionario que ha resonado entre millones de fanáticos en todo el mundo”. En su discurso el artista agradeció a su familia, su disquera, a otros artistas y a los fans por apoyar el género musical.