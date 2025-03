Yolanda Andrade no murió, productora de "Montse & Joe" desmintió la información

Luego de que en redes sociales se difundiera de manera errónea información sobre el supuesto fallecimiento de Yolanda Andrade, fue la productora del programa "Montse & Joe" quien se encargó de desmentirlo exigiendo que se haga saber al público que se trata de una noticia equivocada. Esto generó gran alboroto entre los fans, pues desde 2023 la conductora ha enfrentado fuertes crisis de salud que han encendido las alertas generando gran preocupación entre sus seguidores.

"Es completamente falso", expresó la productora Raquel Rocha al ser cuestionada sobre la información que circuló sobre la conductora del antes mencionado programa en el que comparte créditos con Montserrat Oliver, quien en más de una ocasión ha dado detalles sobre el estado de salud de Andrade y por el que se ha ausentado del proyecto en algunas ocasiones para poder enfocarse en su recuperación.

En 2023 Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral que en su momento afectó su movilidad, la capacidad para articular palabras y la sensibilidad a la luz. Aunque por momentos ha mostrado gran mejoría, también ha enfrentado crisis que incrementan la preocupación entre sus fanáticos.

Al respecto, Montserrat Oliver no ha evitado ser cuestionada y en un encuentro con los medios retomado por el programa “Hoy” en enero pasado, admitió que Andrade ha enfrentado momentos difíciles en el último año; sin embargo, se mantienen optimistas ante los tratamientos que habría recibido.

“Está haciendo todo lo que puede para ponerse mejor, es una enfermedad muy extraña que no sabemos bien qué es (…) Ya tiene más ánimos, está comiendo más porque de repente no comía mucho, estaba muy flaquita (…) Está batallando con el habla, a veces puede hablar mejor, a veces es más lenta el habla, no sé qué está pasando”, dijo la conductora.