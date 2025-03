Vive Latino 2025: este es el pronóstico del clima para el 15 y 16 de marzo

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino es uno de los eventos musicales más destacados del año que reúne a artistas de diferentes géneros, así como decenas de fans que este 2025 se reunirán en el Estadio GNP Seguros el sábado 15 y domingo 16 de marzo. El clima es clave para quienes ya se preparan, por ello, es importante conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana.

A unos días de que se realice el festival los fans ya se preparaban para disfrutar al máximo cada una de las presentaciones a las que se añadió un acto especial de la que será parte Belinda, Daniela Romo, Leonardo de Lozanne, María José, Napoleón, Saúl Hernández y Yuri. Además, en los últimos días fue confirmada la participación de Los Ángeles Azules para el sábado 15 de marzo.

Pronóstico del clima para el sábado 15 y 16 de marzo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el viernes 14 de marzo se espera viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h con posibles tolvaneras en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Edomex y la Ciudad de México. Así como temperatura máxima de 30 a 35ºC al suroeste del Estado de México, clima que podría mantenerse durante el fin de semana en la capital del país, según AccuWeather.

Pronóstico del clima para el sábado 15 y 16 de marzo. Foto: Cuartoscuro

Objetos permitidos y prohibidos en el Vive Latino 2025

Ante la posibilidad de altas temperaturas en la capital del país para el fin de semana, a través de su sitio web el Vive Latino destaca los objetos que están permitidos como lentes oscuros, baterías externas para celulares, tampones para oídos, toallas y tampones; medicamentos con receta, binoculares sin láser (sujetos a revisión), maquillaje en polvo, sombreros/gorras, gel antibacterial, bloqueadores solares en envases de 100 ml, bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas).

Entre los artículos con los que no se puede ingresar al festival destacan las cámaras profesionales, equipo profesional de grabación de video o audio, accesorios para cámaras, pilas, a excepción de baterías externas para celulares, dispositivos electrónicos grandes, ropa, disfraces o artículos personales; no cigarros, cajetillas abiertas o cerradas; no comida ni bebidas; no paraguas o sombrillas; drogas o sustancias ilegales, rayos láser y luces químicas; medicamento de venta libre; aerosoles, drones, cadenas largas o joyería con picos; mochilas de más de 10x15x30; bolsa de diario, bolsas de mesh, tote bag grande.