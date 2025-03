Supuesto novio de Dulce revela sus sentimientos hacia Alicia Villareal: "es muy guapa, muy inteligente"

Alicia Villarreal se encuentra en un momento complicado de su vida después de confirmarse la denuncia por violencia familiar que sufría a manos de Cruz Martínez. Ahora, en medio de la denuncia, comenzó un rumor donde se dice que los problemas entre el productor y la exponente del regional mexicano iniciaron debido a romance que sostuvo con Francisco Cantú. El empresario no dudo en salir a aclarar las cosas y confesar que si le gustaría ser novio de la 'Güera consentida'.

La intérprete de 'Te quedó grande la yegua' no ha dado declaraciones al respecto debido a la demanda de interpuso contra su esposo por violencia familiar. Quien si dio su versión de los hecho fue el regiomontano, quien no tuvo reparos en confirmar que nunca se le relacionó amorosamente, aunque sí quería ser su novio. Alicia habría aceptado más de una salida con Francisco Cantú.

"No se dio nada, no hubo besos, no hubo abrazos, no hubo tomada de mano, no hubo nada. Somos amigos", expresó a los medios de comunicación Francisco Cantú para dejar claro que no tuvo ningún tipo de romance. Eso sí, no negó que es una mujer que le atrae y que si pretendía cortejarla para hacerla su novia.