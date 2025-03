¿Quién es "El Pistache", el supuesto novio de Manelyk, con el que Aleska Génesis la ligó sentimentalmente?

La Casa de los Famosos All Stars vivió una noche de posicionamientos bastante intensos. Uno de los que más llamó la atención del público fue el de Manelyk con Aleska Génesis, ya que los comentarios de las dos famosas sacaron chispas desde el primer instante. Las integrantes del reality no se guardaron nada y decidieron sacar los "trapos sucios" frente a todo el mundo. Tanto Mane como Aleska habrían vinculado a la otra con actividades delictivas.

Después de escuchar todo lo que tenía que decir Manelyk, la ex de Nicky Jam no dudó en contraatacar con información delicada, ya que aseguró que la ex Acapulco Shore mantuvo una relación con un narco. Para ser más precisos con 'El Pistache', quien estaría ligado a una banda delictiva importante en México.

Mane comenzó dejando claro que nunca pensó decirle tantos calificativos negativos a una persona como lo iba a hacer. La ex Acapulco Shore la tachó mustia, patética, hipócrita y muchas otras cosas más. Manelyk dejó claro que lo único que hace es demostrar que es peor de lo que se dice fuera. Después de ese comentario, todo explotó. Aleska le respondió con el tema de la supuesta pareja narcotraficante.

"Y tú por qué, por estar con un narco, ¿por estar de reality en reality? El burro hablando de orejas", dijo Aleska después de escuchar el posicionamiento de Mane.

¿Quién es 'El Pistache', el supuesto novio de Manelyk?

La supuesta relación entre 'El Pistache' y Manelyk se habría presentado en la primera temporada de Acapulco Shore, es decir, un reality que se presentó hace más de 10 años. En aquellos años, la influencer habría asegurado que tenía una relación sentimental con un hombre que se llamaba 'Pistache' y con quien tenía llamadas constantes durante diferentes capítulos.

En ese momento no tenía gran relevancia la información de Mane durante el reality show. Años más tarde esto sería importante, ya que 'El Pistache' habría sido señalado como parte de una de las organizaciones criminales más importantes del país. La ex Acapulco Shore habría confirmado en entrevista con Adela Micha que si tuvo una relación con una persona que estaba metido en cosas turbias, pero eso fue años después de que estaban separados. Manelyk aseguró que ella no puede saber que harán sus exparejas en el futuro.

David 'N', mejor conocido como 'El Pistache' fue detenido en el 2018 después de ser identificado como uno de los líderes de la organización en la que trabajaba. El hombre estaría en la mira de las autoridades por delitos como: homicidios, secuestros, trata de personas, extorsiones y muchos otros casos.