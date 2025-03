Imelda Garza Tuñón vuelve a dejar plantada a la producción de teatro, sin previo a aviso, tras recuperar a Juliancito

El nombre de Imelda Garza Tuñón sigue dejando de qué hablar. Después de la pelea legal por su hijo con Maribel Guardia, la actriz de 28 años volvió a aparecer en los medios de comunicación, ahora por volver a dejar plantada a la producción de teatro comandada por Paco Lalas. El director aseguró que no tuvieron comunicación alguna con la mamá de José Julián, quien había confirmado su presencia en el cierre de temporada.

Se tiene que recordar que en febrero, hace casi un mes, Imelda ya se había ausentado, sin avisar, a la presentación del proyecto. Ahora, lo volvió a hacer, pero con el cierre de temporada. Lo que es una realidad es que su ausencia generó mucha incertidumbre en la producción y todo el equipo que integra la obra de teatro 'Motel'.

De acuerdo con declaraciones recolectadas por TV Notas, Luis Ángel, el productor, y Paco Lalas, el director, la actriz dejó de contestar a las llamadas y WhatsApp después de los ensayos sin dar explicación alguna. Lo que es una realidad es que los integrantes de la producción aseguran que desde el martes no se han podido comunicar con ella, por lo que no esperaban que se presentara en las funciones del fin de semana.

"Realmente desde el martes por la tarde no me he podido comunicar con ella, trato de llamar, le he escrito WhatsApp y no he tenido respuesta de ella", dijo Luis Ángel antes de la función del domingo.