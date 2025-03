Conductores de “Ventaneando” critican a José Eduardo Derbez por comparar lentes de 30 mil pesos: "Están horrorosos"

Vadhir y José Eduardo Derbez han dado de qué hablar con su nuevo proyecto "Par de ideotas" por el que han pasado divertidos días juntos, incluso fuera de las cámaras donde dan muestra de su sentido del humor y la conexión entre hermanos. Como el momento en el que Vadhir se burla de los costosos y extravagantes lentes del hijo de Victoria Ruffo, mismos que fueron motivo de críticas entre los conductores de "Ventaneando".

En días recientes Vadhir Derbez compartió un video en el que se burla de los costosos lentes estilo futurista que lució su hermano durante uno de sus viajes. Se trata de un artículo de la lujosa marca Balenciaga que tiene un diseño tipo máscara, extraenvolvente con cristal grueso, con agujeros en la oreja, logotipo grabado con láser en la parte izquierda de la montura, protección 100 por ciento UVA/UVB y fabricados en Italia, señala en su sitio web en donde indican que el costo es de mil 200 euros, es decir, casi 30 mil pesos mexicanos.

Durante la emisión de este lunes 10 de marzo retomaron en el programa "Ventaneando" la polémica por los lentes de José Eduardo Derbez, a quien los conductores llenaron de críticas por lo extravagante diseño de sus lentes y el costó que pagó por ellos. Mientras algunos señalaron no estar dispuesto a pagar tal cantidad por un artículo, aunque se trata de una marca de lujo, otros arremetieron contra el peculiar diseño.

"¿Sabes que creo? Yo creo que los pidió y ya que le llegaron dijo: ‘Pues ya me los voy a tener que poner’, porque no veo yo como… están horrorosos (…) Ahora que los use diario para que vengue todo lo que pagó", dijo Linet Puente. Por otra parte, Mónica Castañeda se refirió entre burlas al costo de los lentes: "¡Préstame tu sol!".