Tunden al hermano de Fofo Márquez por decir que odia la comida mexicana | VIDEO

Ro Márquez, creador de contenido y reconocido en los últimos meses por ser el hermano de Fofo Márquez, se ha vuelto una tendencia de las redes sociales después de que asegurara que nunca ha probado una gran variedad de comida mexicana, y hay platillos que salen de su gusto completamente.

Ro Márquez estuvo como invitado en un canal denominado "Arte del todo" donde tocan diversos temas, pero entrevistan a diferentes personalidades del internet para saber cómo es el día a día en su vida. En éste dan diversos puntos de vista de cómo es vivir como deportista, como influencer, como estudiante, empresario, intérprete, entre otras cosas.

Entre otras cosas, dio a conocer su gusto sobre la comida, pero lo hizo con un énfasis negativo. Esto provocó que los usuarios de las redes sociales se lanzaran en su contra, causando una gran polémica y pelea entre éste bando y el que apoya al también creador de contenido.

“Me van a funar, me cag... la comida mexicana. Si me quieres hacer enojar, embárrame un frijol, literal. No me gusta nada. Desde chiquito siempre fui el típico niño de los Nuggets. El queso lo probé hasta 2020 para que se den una idea. Tenía una mala alimentación y miedo a comer las cosas. Los chilaquiles los huelo, huelen bien, pero no me animo a probarlo”