Tras el rumor de sufrir infidelidad y abandono, surge nueva versión del divorcio de Lalo Salazar

A inicios de esta semana se confirmó el romance entre la actriz, Laura Flores y el periodista, Eduardo "Lalo" Salazar, quienes a partir de ese momento han aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula, sobre todo por su pasado amoroso.

En su cuenta en Instagram, la primera actriz de televisión, Laura Flores, compartió una fotografía anunciando que estaba saliendo con el conductor de N+, "Lalo" Salazar. Junto a la imagen escribió un breve mensaje explicando cómo inició su historia de amor después de más de 20 años de conocerse.

View this post on Instagram

Después de que los famosos confirmaran su relación, la periodista de espectáculos, Inés Moreno, aseguró que la esposa de Eduardo "Lalo" Salazar le fue infiel y lo abandonó mientras él cubría los Juegos Olímpicos de París 2024. Hasta el momento el periodista no se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con la información, "Lalo" Salazar tomó la decisión de separarse después de sufrir una infidelidad de su esposa y madre de sus dos hijos. Inés Moreno explicó que el periodista regresó de la cobertura y su pareja sentimental ya lo había abandonado, por lo que inmediatamente inició el proceso de separación-

Tras la versión de los motivos del divorcio de "Lalo" Salazar, los fans del espectáculo recordaron que hace unos días Laura Flores, actual pareja sentimental del periodista, contó que su novio tenía tres años separados, es decir, contradice el reporte de Inés Moreno.

Fue en una plática en el "programa Hoy" cuando Laura Flores aseguró que "Lalo" Salazar le dijo que se divorció hace tres años y no después de los Juegos Olímpicos de París 2024 como indica el rumor. Es importante señalar que el periodista no ha hablado sobre los motivos de su separación

“Le dije ‘¿Qué no estás casado?’, me dijo ‘no, me divorcié hace tres años’; así fue como empezaron las cosas", contó Laura Flores.