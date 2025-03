Pedro Sola afirma que Chayanne "no es tan guapo" y desata la ira de las conductoras de "Ventaneando"

Uno de los íconos musicales que logró trascender generaciones es el icónico Chayanne, quien regresó a la Ciudad de México con una serie de conciertos para celebrar más de 30 años de carrera musical. El Palacio de los Deportes fue el escenario para que miles de seguidores de "el papá de México" se reunieran para corear sus más grandes éxitos en compañía de destacadas figuras del espectáculo mexicano, como Angélica Rivera y su hija Sofía Castro, quienes disfrutaron al máximo este concierto.

Pero entre los muchos asistentes que llenaron el recinto también se encontraba la periodista Mónica Castañeda, quien en varias ocasiones ha dicho ser una gran fan de Chayanne, por lo que compartió con gran entusiasmo su experiencia al ver el show en vivo del cantante. Castañeda, quien sigue la carrera de Chayanne desde sus primeros éxitos, expresó su admiración por el cantante y detalló cómo fue para ella estar frente al escenario, donde vivió un momento de pura emoción.

A pesar de no haber estado presente en el evento, otra de las grandes admiradoras de Chayanne, Jimena Pérez "La Choco", se unió a los halagos durante la transmisión de "Ventaneando", destacando el innegable carisma y talento del artista. La Choco también habló sobre la trayectoria del cantante, resaltando su capacidad para mantenerse vigente en la industria musical durante más de tres décadas.

El momento se tornó aún más ameno cuando Mónica Castañeda, visiblemente nerviosa por estar hablando sobre su ídolo, comenzó a referirse a Chayanne como "el monumento más grande". Esta expresión, aunque con un toque de humor, resaltó la profunda admiración que Castañeda siente por el artista, pero en ese instante, Pedro Sola aprovechó ponerle fin a la emoción desbordada de Mónica Castañeda, a lo que ella respondió.

Si me vas a carrerear me pone muy nerviosa, porque de por sí él me puso muy nerviosa las 2 horas 15 minutos que lo estuve viendo a mi Chayanne en la noche, dijo la conductora.