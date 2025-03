Muere la cantante de soul Angie Stone en un trágico accidente automovilístico

Este sábado 1 de marzo se convirtió en un día de luto internacional debido a que se confirmó la muerte de Angie Stone, la icónica cantante de soul que, con su mágica voz, formó parte del reconocido trío de hip hop The Sequence. De acuerdo con informes de medios internacionales como TMZ, la artista tuvo un fuerte accidente automovilístico que le arrebató la vida a los 63 años.

La representante de Angie, Deborah R. Champagne, fue quien confirmó la trágica noticia y explicó que el choque se había producido en Montgomery, Alabama, durante las primeras horas de la mañana de este sábado, después de salir de un concierto. De la misma forma, explicó que la familia y los amigos de la cantante están pasando por un profundo dolor después de su inesperada muerte.

Según los primeros informes brindados por las autoridades locales, el incidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana e involucró a un vehículo comercial. Debido al accidente, se registraron cierres parciales de carriles durante casi cuatro horas; aunque aún no se han brindado más detalles sobre las lesiones que la cantante sufrió, su hija pidió respeto por la complicada situación que están viviendo.

¿Quién fue la icónica Angie Stone?

Angie Stone alcanzó la fama como miembro del trío femenino de hip-hop The Sequence, el primer grupo exclusivamente femenino en firmar con Sugar Hill Records. Durante su colaboración entre 1979 y 1985, The Sequence lanzó tres álbumes y presentó éxitos como "Funk You Up", tema que ha sido sampleado en canciones posteriores, incluyendo "Uptown Funk" de Bruno Mars y "Keep Their Heads Ringin'" de Dr. Dre.

La hija de Angie, Diamond Stone, expresó su dolor en las redes sociales.

Fotografía: Pinterest.

En la década de 1990, Angie emprendió su carrera en solitario, debutando con el álbum "Black Diamond" en 1999, este trabajo fue certificado como disco de oro en Estados Unidos y produjo sencillos exitosos como "No More Rain (In This Cloud)" y "Everyday". Por su parte, su segundo álbum, "Mahogany Soul" (2001), también recibió certificaciones de oro y presentó temas destacados como "Brotha" y "Wish I Didn't Miss You", este último alcanzando el puesto número uno en las listas de Dance Club Songs de Billboard.

Además de su labor musical, Angie incursionó en el cine, participando en películas como "The Hot Chick" (2002) y "Ride Along" (2014). Debido a su gran voz y talento, a lo largo de su carrera fue reconocida con tres nominaciones al Grammy y vendió cerca de 5 millones de discos como artista solista.

De esta forma, Angie Stone deja atrás un legado musical significativo, siendo una pionera en la industria y una inspiración para generaciones de artistas y fans; por ello, su contribución al hip-hop y al R&B continúa siendo celebrada y su música seguirá siendo una fuente de inspiración y empoderamiento para las mujeres, quienes ya no están dispuestas a ceder espacios dentro de la industria musical.

Este trágico suceso deja un vacío en la industria musical, pero el legado de Angie Stone perdurará a través de su música y contribuciones al arte.

Fotografía: Instagram/@theangiestone

Letra traducida de "Wish I Didn't Miss You", la canción más emblemática de Angie Stone

Esta balada de R&B rápidamente se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial, pues la canción es conocida por su emotiva letra, que expresa el dolor y la frustración de una ruptura amorosa, y la poderosa voz de Angie Stone, que transmite una mezcla de tristeza y fortaleza, destacando no solo por su tema central, sino también por su capacidad para conectarse con el público ya que con una base de producción soul y un toque contemporáneo, la canción atrae tanto a fans del R&B clásico como a nuevas generaciones que se sintieron identificadas con su mensaje de amor y desamor.

Además de su éxito comercial, "Wish I Didn't Miss You" es una de las canciones más sampleadas de Angie Stone, y es una de las que más se recuerda cuando se habla de su carrera. Es una pieza fundamental en su discografía y sigue siendo un himno de desamor que, con el paso de los años, ha mantenido su relevancia en la música popular.