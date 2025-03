"Fue un padre para mí": Cruz Martínez llora la muerte del papá de Alicia Villarreal, lamenta no ir al funeral

En medio del proceso legal que inició contra su aún esposo, Cruz Martínez, la cantante de música regional mexicana, Alicia Villarreal, informó la muerte de su papá, Víctor Villarreal. En su cuenta en Instagram la intérprete compartió varias fotografías para darle el último adiós a su padre.

De acuerdo con el programa de espectáculos "Ventaneando", Víctor Villarreal murió durante el viernes 28 de febrero después de pasar varios días hospitalizado en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León. La información detalla que el papá de Alicia Villarreal era reportado como "grave", pero hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Ante sus millones de seguidores en Instagram la intérprete de sencillos como "Te quedó grande la yegua" y "Te aprovechas" subió varias fotografías junto a su papá, Víctor Villarreal, quien perdió la vida a los 77 años de edad. Alicia Villarreal agradeció el apoyo que le brindaron sus seguidores en este complicado momento.

Después de que se confirmara la muerte del papá de Alicia Villarreal, su todavía esposo, Cruz Martínez, quien enfrenta una demanda por supuestas agresiones contra la cantante, reapareció en Instagram para darle el último adiós a Víctor Villarreal, su suegro.

En sus historias en la plataforma digital, Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal, escribió un triste mensaje para despedirse de Víctor Villarreal. El fundador de "Kumbia Kings" y "Los Super Reyes" se mostró muy triste por la muerte del padre de su esposa.

En el texto, Cruz Martínez aseguró que tenía una relación bastante cercana con Víctor Villarreal, papá de Alicia Villarreal, incluso lo llegó a querer como su "padre". El productor musical lamentó no poder presentarse en el último adiós de su "suegro" por el proceso legal que tiene con su esposa.

"Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así. Me duele mucho no estar ahí, se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descanse en paz suegro", escribió.