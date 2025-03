El caso de Gene Hackman da un giro, revelan que su perro fue hallado sin vida dentro del armario del baño

El 27 de febrero se dio a conocer que el actor Gene Hackman, de 95 años de edad, y su esposa, la pianista Betsy Aeakawa, de 63 años, fueron encontrados sin vida en su casa situada en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Sus muertes causaron conmoción e intriga, especialmente por la escena cuyos detalles se están dando a conocer poco a poco por las autoridades.

Un nuevo dato que sería clave en la investigación policial tiene que ver con una de las tres mascotas de la estrella de Hollywood, indica La Nación. Se reveló que el perrito hallado sin vida se encontraba en el armario del baño, específicamente a unos tres o cuatro metros del cuerpo del dos veces ganador del Premio Oscar.

Las autoridades no han determinado la causa de muerte del perrito, de modo que no se descarta que le realicen pruebas para que el caso avance; con respecto a las otras dos mascotas que sobreviven, fueron resguardadas en lo que la familia de Gene Hackman decide qué sucederá con ellas.

Este hallazgo le podría dar un giro al caso de Gene Hackman, quien fue encontrado sin vida en una habitación contigua a la cocina; su cuerpo estaba en el piso y a su alrededor había pastillas, de acuerdo con la BBC. En tanto, Betsy Aeakawa fue hallada en un cuarto de baño.

La periodista, escritora y tiktoker Núria Marín, en redes sociales conocida como @nuriasecret, externó mediante un video publicado en TikTok que el caso de Gene Hackman se está tornando “cada vez más turbio” debido a todos los hechos que ya se revelaron.

“Lo más heavy es que el cuerpo sin vida de uno de sus tres perros estaba dentro del armario de un baño. Cómo llegó ahí, no lo sabemos, lo están investigando, pero no me digan que no es extraño”, expuso la periodista.