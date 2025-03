Daniel Bisogno confesó que llegó a consumir una sustancia ilícita antes de su muerte

Tras la muerte del reconocido conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, el pasado jueves 20 de febrero a causa de complicaciones derivadas de un trasplante de hígado que recibió en septiembre, todo tipo de historias y anécdotas sobre su vida personal comenzaron a salir a la luz.

Una de las más polémicas fue aquella narrada por su expareja Mariana Ochoa, quien durante un video grabado junto a Andrea Escalona, otra de las exnovias del también actor, declaró que en una ocasión Bisogno llegó a su casa oliendo a marihuana tras haber llegado de una fiesta con sus amigos cuando ya no estaban juntos.

"Yo ya con mis hijos, pero, bebecitos, un día me habla como a las 11 de la noche…’oye ando de fiesta con mis amigos, ¿podemos llegar a tu casa?’ y yo pues sí vengance para acá, mis hijos ya dormidos y en eso, mi sala un apeste de marihuana y yo decía Daniel por lo menos salgan a la terracita, yo no fumo marihuana", contó Mariana Ochoa

Dicha situación causó bastante descontento por parte de los conductores de "Ventaneando", quienes la tacharon de haber sido indiscreta, además de que Mónica Castañeda habría comentado que Daniel ya no estaba para aclarar la situación, sin embargo, lo cierto es que si hubo una ocasión en la que el "Muñeco" confesó haber consumido dicha sustancia ilícita.

Durante una entrevista con Jordi Rosado subida a su canal de YouTube hace un año, Daniel Bisogno confesó haber llegado a consumir marihuana, pero contrario a lo dicho por Mariana Ochoa, aclaró que fue a través de unas gomitas que uno de sus doctores le recomendó para uso recreativo como alternativa al alcohol ya que por sus problemas de hígado tenía prohibido tomar.

Sin embargo, inmediatamente explicó que tal sustancia no le habría dado ningún benefició ya que era muy lenta, por lo que terminó cambiándola por café ya que lo hacía sentir con mucha más energía.

"Pero con la gomita me da para abajo, entonces yo necesito ir para arriba, por eso el café me pone chido. La gomita de marihuana es lenta, entonces a mí no me funciona" comentó Daniel Bisogno.