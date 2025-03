Cecilia Toussaint, Baby Bátiz y Ali Gua Gua unen talentos

Las cantantes Cecilia Toussaint, Baby Bátiz y Ali Gua Gua forman parte del festival “Sirenas al ataque”, el cual se realiza este sábado en el Monumento a la Revolución y tiene como objetivo homenajear a las pioneras del rock que han abierto las puertas para que cada vez más mujeres entren a la industria.

“Me parece importante que haya un espacio donde las mujeres se puedan expresar y demostrar que somos muchas, porque la gente no sabe que existimos, tanto arriba del escenario como detrás y abajo”, dijo Toussaint, quien celebra 45 años de carrera.

Baby Bátiz, hermana del rockero Javier Bátiz y cuyo nombre real es María Esther Medina Núñez, agradece que este tipo de eventos visibilicen el trabajo de las mujeres en la industria musical, porque su género siempre ha estado presente, pero pocas veces se les reconoce.

“Somos un mercado existente, que no nos invitan a festivales es diferente, por ejemplo, a mí jamás me han ofrecido estar en el Vive Latino, una vez acompañé a Javier, pero jamás me han dado un espacio o lugar”.