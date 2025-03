¿Quién es Kakalo el sonorense que ganó la Gaviota de Plata el Viña del Mar 2025?

Una vez más los artistas mexicanos demostraron el poder de su talento y canciones en Viña del Mar, ya que en la edición 2025 fue Juan Carlos Corral Félix, conocido como “Kakalo”, el cantante que se llevó la Gaviota de Plata por su participación en la competencia internacional del Festival de la Canción.

El cantante hermosillense logró cautivar a la Quinta Vergara con su participación musical y fue acreedor a uno de los máximos galardones en esta edición del festival chileno, por lo que ahora presume en sus manos la Gaviota de Plata y en redes sociales expresó su gran emoción por su triunfo.

Además del gran honor de coronarse como el ganador de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar, Kakalo es acreedor a la Gaviota de Plata y a un premio de $35.000 dólares, además de que formará parte de un espectáculo el sábado en la última noche de esta edición.

“Mi gente se hizo, todavía no me la creo, pero esta noche no gané yo, ganó Hermosillo, ganó México y ganó la nueva música mexicana, chile con ustedes empieza la historia y nunca los voy a olvidar, esta gaviotita nació aquí, pero se va derechito para Hermosillo, Sonora”, dijo Kakalo en sus redes sociales.