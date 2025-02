Laura Flores recuerda su primer beso con Lalo Salazar, asegura que tienen un noviazgo "a la antigüita"

Tras haber revelado de manera pública que tiene una relación sentimental con el reconocido periodista Lalo Salazar por medio de sus redes sociales, el pasado jueves 27 de febrero, Laura Flores se presentó en el foro del programa "Hoy Día" para compartir más detalles sobre la nueva oportunidad que se está dando en el amor.

Según explicó, conoció al también reportero hace tiempo cuando trabajaban en un programa matutino, sin embargo, tuvieron que pasar 23 años para que volvieran a reencontrarse mientras realizaba la promoción de su nuevo show musical para posteriormente salir a comer con el periodista y sus amigos, momento en donde habría surgido su amor.

Asimismo, confesó que a pesar de que habían sido amigos de toda la vida jamás se habían tomado el tiempo para sentarse a platicar, por lo que se sintió rara al caer enamorada del conductor quien la cautivo gracias a su gran sentido del humor.

"Nunca me había pasado, de tener un amigo de toda la vida que de repente te guste ese amigo dije ¿que paso?, pero es que de verdad es una persona con un gran sentido del humor, yo nunca me había sentado a platicar con él", confesó.

Finalmente reveló que Lalo Salazar le pidió ser su novia "a la antigüita" durante una cena que tuvieron a solas, momento en donde se dieron su primer beso, el cual tuvo lugar en su coche ya que admitió que le dio pena ser besada en público.

"Fue a la antigüita. El miércoles siguiente ya fuimos a cenar solos, y ya me dijo: 'oye quieres ser mi novia', y ya le dije: 'si', y me quería dar un beso y le dije: 'no, aquí no', me dio pena, entonces ya medio el beso en el coche", reveló.