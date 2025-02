La actriz Ferny Graciano sube preocupante VIDEO tras una supuesta discusión con su novio Jonathan Islas

La mañana de este viernes 28 de febrero el nombre de la actriz y cantante, Ferny Graciano, apareció en las principales tendencias de búsqueda después de que compartiera un video en el que muestra parte de la discusión que tuvo con su novio, el actor, Jonathan Islas.

En las imágenes, compartidas en las redes sociales de Ferny Graciano, vemos el departamento de la pareja con varios objetos arrojados en el piso. A pesar de que no brinda muchos detalles de lo sucedido, la actriz luce sumamente conmovida por lo que acaba de ocurrir en su relación con el también cantante.

Ante sus más de 580 mil seguidores en Instagram, la exparticipante del reality show "Los 50" subió un video mostrando que supuestamente tuvo una fuerte discusión con su novio, Jonathan Islas, quien también aparece en una parte de la grabación. Hasta el momento la actriz no ha dado más detalles de lo sucedido.

Hace unas horas la actriz y cantante, Ferny Graciano, subió un video en redes sociales mostrando cómo quedó su departamento después de una supuesta discusión con su novio, el actor y cantante, Jonathan Islas. Por el momento no se saben más detalles de lo que habría sucedido la noche de ayer.

Entre lágrimas, Ferny Graciano se muestra muy conmovida al decir que creía que las personas pueden cambiar, pero lamentablemente no es así. Recordó que durante mucho tiempo defendió su relación con Jonathan Islas. Al fondo se escucha al famoso decir unas palabras que no se alcanzan a entender.

Posteriormente, aún llorando frente a las cámaras, la actriz dijo que Jonathan Islas siempre le dijo que a la primer señal de violencia "huyera". Aseguró que su relación con el actor es lo mejor que le ha pasado y su única intención era querer seguir junto a él.

"La persona siempre me dijo a la primer señal, huye. Jonathan me quiere, es lo mejor que me ha pasado. Yo solo quería estar con él", contó.