Jimena Pérez "La Choco" defiende a Daniel Bisogno ante burlas y memes en las redes: "Así tiene el corazón"

Daniel Bisogno, uno de los más grandes periodistas de espectáculos que ha tenido México en la historia de la televisión, murió el día 20 de febrero de 2025 después de una larga lucha contra enfermedades que atacaron a su hígado y a sus riñones, llegando a estar en terapia intensiva por estos hechos.

Fue una persona muy querida, pues múltiples comediantes, actores de televisión y teatro, además de compañeros conductores y reporteros de espectáculos, le brindaron palabras bonitas en las redes sociales, incluso se despidieron de él en el homenaje que hubo para darle un último aplauso en el escenario.

Una de ellas fue Jimena Pérez, también conocida como "La Choco", quien durante muchos años fungió como una conductora en "Ventaneando", convirtiéndose en una amiga cercada de Daniel Bisogno. Es también quien criticó duramente las burlas y los malos comentarios que han hecho en contra de Bisogno, especialmente en las redes sociales.

"Yo creo que todo el mundo habla desde cómo tiene el corazón. El la vida, por más mal que te caiga una persona, no le puedes desear la muerte ni el mal, si la gente lo hace, habla más de ellos que de la persona involucrada. al final, nosotros sabemos quién era Bisogno y fue un guerrero hasta el final. Año y medio luchando para estar bien por Micaela"

Jimena Pérez, conocida como "La Choco", es una figura destacada en la televisión mexicana, reconocida principalmente por su labor como conductora y periodista de espectáculos. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en importantes programas de la cadena TV Azteca, donde ha dejado una huella significativa.

Uno de sus roles más conocidos fue como conductora del popular programa de espectáculos "Ventaneando", donde compartió pantalla con figuras como Pati Chapoy. Su carisma y profesionalismo la hicieron ganarse el cariño del público. Además de "Ventaneando", también participó en el programa de revista femenina "Ellas arriba", consolidando su presencia en la televisión.

A través de sus redes sociales, La Choco publicó un largo y muy sentido mensaje. A través de algunos cuantos párrafos, se refirió al "Muñeco" como "el mejor de los hijos, un hermano amoroso, un gran compañero, el ser más generoso, sino el mejor papá, entregado, presente, divertido, cariñoso, vuelto loco por tu Micaela".

"Muñeco de mi corazón no hay palabras que puedan llenar el vacío que dejas en los corazones de quienes tuvimos la fortuna de compartir contigo esta vida! Duele mucho tu ausencia y me cuesta resignarme a no verte nunca más! Fueron años de muchas risas, viajes inolvidables, echarte porras en el teatro, tus ocurrencias en cada programa, bodas, nacimientos, cumpleaños, enfermedades, bendiciones y un sinfín de momentos que nos convirtieron en familia”