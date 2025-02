Ivonne Montero narra una escalofriante experiencia paranormal que vivió junto a su hija: "Se movieron cosas en mi casa"

Recientemente, la famosa actriz mexicana Ivonne Montero sorprendió a sus seguidores luego de haber narrado una de las experiencias paranormales más fuertes que le ha tocado vivir, la cual incluso termino con agresiones físicas hacía su persona tras sufrir un ataque por parte de un fantasma del cual su hija también fue testigo.

Durante su participación en el programa "Montse & Joe" conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, la también cantante dio a conocer que desde hace ya varios años le han pasado todo tipo de cosas paranormales, al grado de escuchar voces e incluso ver entes, lo que la llevó a pensar que estaba perdiendo la razón.

"Empecé a escuchar voces, de repente empecé a tener sueños, eso fue progresando de repente ya empecé a ver a personas y terminó ya en ataques físicos. Cuando me comenzaron a suceder estás cuestiones pensé que me estaba volviendo loca, yo dije: 'me estoy volviendo esquizofrénica'", compartió.