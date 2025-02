Ferny Graciano y Jonathan Islas aparecen muy enamorados tras denuncia de la actriz: “no aguantan nada”

Este viernes 28 de febrero, las redes sociales estallaron luego de la denuncia que la actriz Ferny Graciano, hizo a través de sus redes sociales en donde dejó ver que tuvo una fuerte discusión que tuvo con su pareja el también actor Jonathan Islas en lo que aparentemente es su hogar.

De acuerdo con lo que Ferny compartió en sus redes sociales, ella se encontraba muy decepcionada al darse cuenta que su pareja no había cambiado, sin embargo, a unas horas de esta denuncia, la pareja apareció de nueva cuenta en las redes sociales de Jonathan Islas, muy enamorados y según el actor aseguró que no pasó nada, más que una simple discusión.

A través de su cuenta oficial de instagram, el también modelo apareció en sus historias desde su cama acompañado de su novia Ferny Graciano, ambos en un semblante tranquilo, sin embargo, ella nunca volteó a la cámara, aunque Jonathan aseguró que no había pasado nada y que se trataba solo de un berrinche.

“Oigan morros, bueno, p*ta madre, no aguantan nada ca*ron, ayer la señorita me escondió mi maleta y veníamos de fiesta y pues obviamente se enojó y me enojé porque no encontraba mis cosas (hizo berrinchito la niña y se fue y bla bla bla) sí, yo también hice berrinche”, dijo Jonathan Islas