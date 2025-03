Belinda no se arrepiente de su pasado y afirma no tener enemistades con mujeres como Ángela Aguilar

En México existen muchas mujeres que lograron el estrellato gracias a su disciplina y talento, pero entre las más importantes se encuentra Belinda, quien desde que era una niña comenzó a construir su carrera comi actriz, cantante y modelo, convirtiéndose en una de las voces más representativas de la música pop en México y en el mundo.

A lo largo de su carrera, conquistó a su audiencia con su talento y carisma, pero también ha estado en el centro de diversas controversias que la colocaron constantemente en las tendencias de redes sociales; sin embargo, la cantante, que recientemente incursionó de forma magistral en los corridos tumbados, un género musical popularmente dominado por hombres, no tiene miedo de tomar riesgos y ha aprendido a enfrentar los retos que la vida le ha puesto en el camino.

Fue por medio de una entrevista con la periodista Violeta Moreno, que la cantante compartió sus reflexiones sobre su carrera y su vida personal, asegurando que, a pesar de las dificultades, no se arrepiente de ninguna de las decisiones que ha tomado, pues para la cantante, cada momento vivido, tanto los buenos como los malos, ha sido fundamental para su crecimiento como mujer, artista y persona.

Belinda habla de su crecimiento personal a pesar de las dificultades

Como cualquier persona, Belinda pasó por varios altibajos a lo largo de su carrera, desde sus primeros pasos como actriz infantil hasta convertirse en una de las artistas más destacadas del pop mexicano. En su conversación con Violeta Moreno, la cantante reflexionó sobre su evolución artística y personal, destacando que los momentos difíciles de su vida no han sido en vano; de hecho, ha aprendido a verlos como una parte esencial de su proceso de crecimiento.

La trayectoria de Belinda es un ejemplo claro de cómo la resiliencia, el talento y el apoyo mutuo entre mujeres pueden transformar no solo una carrera, sino también una industria.

Fotografía: Instagram/@belindapop

Cada momento me ha ido forjando y me ha hecho crecer como mujer, como persona, como artistas, cada momento que he vivido, aunque a lo mejor no haya sido agradable, al final ha sido… me ha nutrido, declaró.

Este enfoque positivo y resiliente es una de las características que permitió a la cantante mantenerse relevante en la industria musical a lo largo de los años, ya que a pesar de las constantes críticas y controversias que ha enfrentado, aprendiendo a no dejarse vencer por las adversidades.

La sororidad como valor fundamental en la industria musical

Otro de los temas que más destacó en esta entrevista fue el empoderamiento femenino, pues a lo largo de su carrera, Belinda enfrentó múltiples intentos de confrontarla con otras artistas, entre ellas la cantante Ángela Aguilar. Sin embargo, la cantante no tiene miedo de hablar sobre su admiración por las mujeres y su respeto por la fuerza femenina en la industria de la música.

No me arrepiento de las decisiones porque al final del día, pues, aunque no hayan sido muchas veces positivas, me han ido forjando como mujer […] admiro mucho a las mujeres, amo mucho a la mujer, la admiro, la respeto, amo la voz de la mujer en la música, se sinceró la cantante.

La decisión de Belinda de experimentar con los corridos tumbados es una muestra clara de su determinación por trascender los límites impuestos por la tradición y dejar una huella en la historia musical de México

Fotografía: Instagram/@belindapop

Este mensaje de sororidad entre mujeres no es solo una declaración personal, sino una manifestación de su compromiso con el cambio en la industria musical ya que Belinda ha sido una de las voces que aboga por una mayor presencia femenina en géneros tradicionalmente dominados por hombres y un ejemplo de ello es su incursión en los corridos tumbados, género en donde las mujeres se encuentran completamente invisibilizadas.

Un claro ejemplo de la importancia de la sororidad en la vida de Belinda ocurrió durante un viaje a París, donde la cantante sufrió una caída en medio de un importante desfile y fue apoyada por la famosa cantante brasileña Anitta. En ese momento, Anitta no solo brindó su apoyo físico, sino que también estuvo a su lado emocionalmente, demostrando que la solidaridad entre mujeres es un recurso invaluable en momentos de vulnerabilidad.

No sabemos cuándo vamos a necesitar que una mujer nos levante o nos ayude a salir de un momento complicado como yo tuve a Annita que me ayudó a levantarme en parís y fue un momento mágico e icónico, sentenció.

De esta forma, este acto de apoyo entre artistas femeninas refleja la importancia de tejer redes de mujeres que se respalden mutuamente en la industria musical, donde la competencia a menudo puede generar divisiones innecesarias. Por ello, Belinda señaló en varias ocasiones que las mujeres deben unirse para fortalecer su presencia en la música y superar las barreras que aún existen en géneros considerados "para hombres", tal como es el caso de los corridos tumbados, género en donde no dudó en desafiar las expectativas y se atrevió a experimentar adaptándolo a su estilo. Con esta declaración, la cantante no solo reafirma su valentía artística, sino que también subraya su deseo de abrir caminos para futuras generaciones de mujeres en géneros musicales que han sido históricamente poco inclusivos.

Fotografía: Instagram/@belindapop