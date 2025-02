Paola Ramones comparte foto con el hijo de "La Güereja": "Al final siempre se junta la familia"

En días recientes Adal Ramones se volvió tendencia en redes sociales cuando usuarios resaltaron el gran parecido que existe entre el actor y Felipe, el hijo de la actriz María Elena Saldaña. Aunque el también comediante reaccionó molesto y exigió respeto, no ocurrió lo mismo con su hija, Paola, quien compartió una fotografía respondiendo con humor a los rumores que surgieron sobre el supuesto parentesco.

La foto de Felipe Saldaña, de 25 años de edad, inundó las redes sociales cuando internautas aseguraron que tenía un gran parecido con Adal Ramones. Esto llegó de inmediato a oídos del comediante, quien durante una rueda de prensa enfureció al ser cuestionado al respecto y exigió respeto tanto para “La Güereja” como para su familia.

“¿Qué tiene de humor? Sólo digo que no resbalemos con este tema porque estamos hablando de una mujer y de su hijo. Podemos reírnos, pero también hay que preguntarles a ellos cómo se sienten (…) Por eso, antes de soltar un meme, nadie se pregunta hasta dónde puede llegar. Nos reímos, sí, pero, ¿qué pasa con los afectados?”, dijo el actor, quien pidió al público reflexionar sobre las consecuencias emocionales que pueden generar los memes.

Paola Ramones y Felipe Saldaña participaron en una entrevista con la standupera Isabel Fernández de la que la futura cineasta compartió un clip en su cuenta de Instagram. En ésta aparece el actor Adal Ramones, quien tras la polémica hizo mofa de lo ocurrido y se dejó ver junto al hijo de María Elena Saldaña que también bromeó tras ser llamado “Adal Jr”.

"Al final siempre se junta la familia", escribió Paola Ramones junto a la fotografía que publicó a través de sus historias en Instagram junto a Felipe Saldaña, bromeando así con los rumores que rodearon a su papá recientemente. Además, la joven continuó con el humor durante la entrevista en la que también llamó "Jr" al hijo de la actriz.

En un encuentro con los medios durante la función de prensa de la obra “Spamalot”, María Elena Saldaña fue cuestionada sobre la polémica que creía entorno a su hijo y lejos de molestarse la actriz lo tomó con humor, tal y como lo hizo Felipe que durante una transmisión en vivo bromeó con la convivencia ahora que ya es mayor.

“Uno, en este medio, está acostumbrado a que se digan muchas cosas y, la verdad, sí se parecen”, dijo “La Güereja” entre risas, mientras que su hijo recordó que el fallecido actor Benito Castro ya había hecho mofa del parecido que tenía con Ramones: “Desde pequeño es algo que me han dicho y, yo siento, que ahora me parezco menos que antes. Benito Castro luego me decía y nos reíamos todos”.