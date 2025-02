Hija de Daniel Bisogno soñó con su papá horas después de que murió, ¿se fue a despedir de ella?

El 20 de febrero de 2025, el mundo del entretenimiento mexicano sufrió una pérdida irreparable con la muerte de Daniel Bisogno, reconocido conductor que formó parte de "Ventaneando" por más de 20 años, donde se destacó por su estilo directo y sin filtros al comentar sobre el mundo del espectáculo, ganándose también el desagrado de varias personalidades tanto fuera como dentro de las pantallas.

Nacido el 19 de mayo de 1973 en la Ciudad de México, Daniel Bisogno inició su carrera en los medios de comunicación desde temprana edad. Su gran oportunidad llegó al unirse al equipo de "Ventaneando" en 1997, donde se consolidó como una de las voces más influyentes del programa. Además de su trabajo como conductor, Bisogno incursionó en el teatro y la radio, participando en obras como "El Tenorio Cómico" y "Lagunilla, Mi Barrio".

Su muerte es una de las heridas más profundas para la televisión mexicana, pero también para su familia ya que el conductor dejó atrás a su hija Michaela, quien, a pesar de su corta edad, mostró una profunda conexión con su padre. Es así como Cristina Riva Palacio, madre de Michaela y exesposa de Bisogno, compartió en entrevistas cómo enfrentaron juntas los últimos momentos de su vida y cómo informó a Michaela sobre su fallecimiento.

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, Cristina relató cómo, mientras compartía una comida con su familia, recibió la devastadora llamada que le confirmaba que el estado de salud de Bisogno era crítico; relata que el primer pensamiento que llegó a ella fue cómo le daría la noticia a la pequeña Michaela, quien en ese momento se encontraba fuera de la casa, por lo que pudo acudir al hospital antes de hablar con la niña.

Yo me voy a comer con mi familia y de repente suena mi celular y es la hermana Ivette y cuando sonó mi celular se me cayó el corazón. Gracias a Dios mi hija estaba tomando clases de tenis. Les pedí que le dijeran que yo me había ido a trabajar porque Michaela iba a sospechar, declaró Cristina Riva Palacio.

Cristina relató que, después de recibir la desgarradora noticia de que quedaban solo horas de vida para Bisogno, regresó a su hogar y encontró a Michaela dormida, pero antes de enfrentarse a la difícil tarea de informarle, decidió buscar orientación profesional sobre la mejor manera de comunicarle la trágica noticia.

Tardé como hora y media. Llego corriendo y nos dan la noticia de que era cuestión de horas. Cuando yo llego a la casa de mi mamá, mi hija estaba dormida entre mi hermano y mi perro. Me suelto a berrear, le hablé al tanatólogo para que te orienten cómo hacerlo. Me preocupaba mucho que Michaela se despertara y que pensara algo, dijo entre lágrimas.

Sin embargo, lo que pasó después cambió su panorama para siempre ya que después de que Michaela despertó de su siesta y mientras su mamá encontraba las palabras para darle a conocer la triste noticia, la pequeña le contó que horas antes había soñado con su papá, quien muy seguramente se fue a despedir de "el amor de su vida", de una manera tan conmovedora que Cristina está decidida a no dejarla olvidarlo. El legado de Daniel Bisogno perdurará en la televisión mexicana, donde su estilo único y su pasión por el entretenimiento dejaron una huella indeleble.

Se despierta Michaela y me dice que soñó con su papá y me solté a llorar. Me dice "¿Qué pasa?" Y yo: "papi ya está en el cielo". Me dijo "No, por favor no. ¿Por qué mi papi?" Lloramos muchísimo en familia y te das cuenta el cariño que hizo Daniel en la gente. Mi familia lo amaba, dijo.