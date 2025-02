De haber dejado todo por ella, ahora Gabriel Soto no quiere ni hablar de Irina Baeva

El amor que alguna vez pareció indestructible entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha llegado a terminado de manera definitiva y no de la mejor forma. Después de seis años de relación y múltiples polémicas, el actor dejó claro que no solo ha dado vuelta a la página, sino que ha cerrado por completo el libro de su historia con la actriz rusa. Lo que comenzó como un romance lleno de pasión ha terminado con una tajante indiferencia por parte del galán de telenovelas.

La ruptura, anunciada en julio pasado, ha estado marcada por declaraciones y rumores de reconciliación. Mientras Irina Baeva dio detalles de su ruptura a una publicación y confesó que incluso llegaron a casarse en una ceremonia espiritual, el actor ha preferido no dar más detalles. Ahora, con su atención puesta en nuevos proyectos y en su bienestar personal, ha dejado claro que no quiere saber de la rusa ni volverá a hablar de ella.

Gabriel Soto cierra el capítulo de Irina Baeva

Durante la presentación de su nueva telenovela Monteverde, Gabriel Soto fue abordado por la prensa con preguntas sobre su expareja. En una reciente entrevista, insinuó que no recibió el apoyo de Baeva en un momento crucial de su vida, cuando enfrentó incertidumbre sobre su salud. Sin embargo, lejos de ahondar en el tema, optó por dejar claro que no quiere saber nada de Baeva, y es que, las cosas no terminaron bien.

“Ya hablé lo que tenía que hablar, creo que ya no tiene caso seguir ahondando en eso… Mira, yo ya de terceras personas, yo no voy a hablar. Ya todo está cerrado, no el capítulo, ya el libro está cerrado”. dijo Soto a los medios de comunicación

A pesar de que, luego de su ruptura, en algún momento fueron vistos juntos, lo que despertó especulaciones sobre una posible reconciliación, Soto desmintió cualquier lazo con Irina Baeva. Según el actor, aquellos encuentros fueron meramente profesionales, relacionados con los negocios que aún tenían pendientes. Ahora, sin asuntos en común, no hay razón para mantener contacto.

Cuando se le preguntó si tras la relación y la boda simbólica que celebraron en marzo de 2024 al menos lograron rescatar una amistad, la respuesta de Soto fue clara: “No, nada, no, no, no”. Su tono no dejó dudas, la relación ha quedado completamente en el pasado y no hay intenciones de retomar ningún tipo de vínculo.

Gabriel Soto está centrado en su salud

Después de un año lleno de cambios y desafíos, Gabriel Soto afirma sentirse en su mejor momento. Consciente de la necesidad de priorizar su bienestar, ha recurrido a diversas prácticas para fortalecer su estabilidad emocional y reencontrarse consigo mismo. Lejos de lamentarse, ve este proceso como una oportunidad de crecimiento personal.