Chayanne “reconoce” a sus hijos mexicanos en el Palacio de los Deportes

A siete años de su última presentación en México, Chayanne regresó este jueves 27 de febrero para seducir con su espectacular movimiento de caderas, a miles de seguidores en el Palacio de los Deportes con su gira “Bailemos otra vez”.

El puertorriqueño salió al escenario minutos después de las 21:00 horas y de inmediato hizo que los 18 mil presentes se levantaran de sus asientos y honraran el nombre de la gira, además de dar una probadita de clásicos como “Salomé” y “Boom boom”.

“¡Buenas noches mi gente bonita, qué placer tan grande estar con ustedes en México, lindo y querido! Muchísimas gracias por esta muestra de cariño, por está bienvenida calurosa. Hacia mucho que no les veía la carita y estoy feliz de estar entre ustedes”, saludó “El Torero”, como lo llaman sus fans.

El cantante no paró en toda la noche, luciendo pantalón de cuero, camisa negra brillosa y transparente, se movía de un lado a otro del entarimado, saltando al ritmo de sus ocho bailarines, quienes cambiaban su atuendo para cada número. Incluso en las baladas, Chayanne caminaba y saludaba a la gente, incluso bajó a las primeras filas, que se entregaba por completo a él.

El público cantó a todo pulmón todas sus canciones

Así corrió la primera hora del show y el público cantando a todo pulmón temas como “Provócame”, “Caprichosa”, “Atado a tu amor”, “Baila baila” y “Y tú te vas”. Para después hacer un popurrí con más y más clásicos.

“¡Qué energía más increíble, es muy especial esto. Estábamos hablando en el camerino y no se da nada por hecho, toda esto lo siento como si fuera la primera vez. Es hermoso estar aquí en el Palacio, hacía muchos años que no venía y es muy lindo cantar canciones de otros discos, que ustedes la pusieron en los primeros lugares”, contó y después bromeó sobre que apenas tiene 25 años de carrera: “Yo no creo en la edad, creo en los sentimientos, por ejemplo a ustedes los veo de 15, así que cuando quieran bailamos juntos ‘Tiempo de vals’”.

Tan feliz estaba con su público que cuando interpretó “Tu pirata”, ya con saco negro, tomó el celular de una mujer del público y grabó un video, lo que enloqueció a la gente.

Además puso a bailar y “armó” la ola al son de “Fiesta”, para terminar el segundo bloque presentando a sus músicos, quienes lo han acompañado durante 52 shows de esta gira.

El puertorriqueño mandó un beso a las abuelitas y mamás presentes

En la tercera etapa de la velada, apareció en el escenario con camisa dorada transparente, y de nuevo para saludar al público y pedirles que aprovechen cada minuto para comunicarse con sus seres queridos, sin importar la distancia: “No hay que esperar para decirle a esas personas que las amamos y es importante compartir con todos los familiares (…) Siempre llamó a mis padres a Puerto Rico y les cuento lo que vivo”.

Después mandó un beso a las abuelitas y mamás presentes, y fue entonces cuando el grito se “Papi”, sonó a todo pulmón, y el cantante con una gran sonrisa respondió: “Mis hijos los amo, están en mi corazón”, haciendo alusión a esos comentarios de que es el papá de muchos.

El puertorriqueño se despidió con “Dejaría todo”, pero ante la insistencia del público regresó para cantar “Tiempo de vals” y “Bailando bachata”, tema en el que una afortunada pudo subir a bailar con él. Finalmente la velada terminó con “Torero”, tras dos horas y media de concierto.

