Salen a la luz los resultados de alcohol en la sangre de Liam Payne, ¿estaba ebrio cuando cayó del hotel?

El mundo de la música se estremeció con la noticia del fallecimiento de Liam Payne, ex miembro de la popular banda One Direction, en el mes de octubre de 2024. El cantante, de 31 años, perdió la vida tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel Casa Sur Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Las primeras investigaciones arrojaron luz sobre las circunstancias que rodearon este trágico suceso. Según el informe de las autoridades, el resultado de Payne arrojó que presentaba un alto nivel de alcohol en sangre al momento de su muerte. La autopsia reveló que la causa del fallecimiento fue un politraumatismo severo, con múltiples heridas y hemorragias internas y externas.

A cuatro meses de su muerte, la investigación continúa abierta, mientras sus seguidores y el mundo de la música lloran la pérdida de un artista que dejó una huella imborrable. Ahora se ha revelado a través de la Fiscalía Nacional en lo Penal y Correccional Número 14 que tenía 2.7 gramos por litro de alcohol en la sangre.

¿Quién era Liam Payne?

One Direction fue una boy band británico-irlandesa formada en 2010 en el programa "The X Factor". Compuesta por Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne, la banda no ganó el concurso, pero firmó con Syco Records y alcanzó fama mundial con éxitos como "What Makes You Beautiful" y "Story of My Life". Con cinco álbumes de estudio y millones de discos vendidos, One Direction se convirtió en un fenómeno global, marcando a toda una generación con su música pop y su carisma juvenil.

Tras la pausa indefinida de One Direction en 2016, Liam Payne se embarcó en una carrera en solitario. Firmó con Capitol Records y lanzó su primer sencillo, "Strip That Down", que se convirtió en un éxito mundial. En 2019, lanzó su álbum debut, "LP1", explorando géneros como el pop, R&B y la electrónica. Payne ha colaborado con artistas como Rita Ora, J Balvin y Zedd, demostrando su versatilidad y talento.

A lo largo de su carrera en solitario, Liam Payne ha experimentado con diferentes estilos musicales, buscando su propia voz y consolidando su identidad como artista. Ha demostrado su capacidad para escribir canciones y su talento vocal, ofreciendo a sus fans una propuesta musical que va más allá de sus inicios en la boy band.