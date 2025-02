Paul Stanley revela la razón por la que José Eduardo Derbez no aceptó participar en La Casa de Los Famosos

Durante el mes de abril del 2024, comenzó a resonar el rumor de que José Eduardo Derbez habría sido considerado para participar en la segunda temporada del reality de televisión La Casa de Los Famosos México, algo que como se sabe nunca fue llevado a la realidad, pues no figuró dentro del elenco de aquella edición.

Y es que durante una entrevista con los medios, el comediante ya había aclarado que no participaría en el programa debido a que ni siquiera lo habrían contactado , pues nadie lo llamó, ni lo busco, además de decir a modo de broma que "no les iba a alcanzar" el presupuesto para pagarle.

Sin embargo, recientemente ha salido a la luz una nueva versión del porque estuvo ausente en La Casa de Los Famosos México, y que su compañero Paul Stanley, habría dado una explicación bastante diferente con la que incluso contradice las palabras del también actor.

Paul Stanley revela por qué José Eduardo Derbez no estuvo en La Casa de Los Famosos

Durante la transmisión del programa "Miembros Al Aire", Paul Stanley aseguró que fue José Eduardo Derbez quien no aceptó entrar a La Casa de Los Famosos, debido a que no quería que lo conocieran como es en realidad, además de que evitó arriesgarse al no ser un programa producido por su padre Eugenio Derbez.

"Alguien iba a empezar en La Casa de los Famosos y no aceptó porque sabe que es una mi%erda de persona. Como no lo producía su papá dijo: no, estas cosas yo no entro, no me arriesgo", señaló Paul Stanley.

Y aunque en respuesta José Eduardo intentó cambiar el tema al explicar que las personas los quieren enemistar en las redes sociales, el conductor se mantuvo firme, repitiendo que su compañero era "una mi%erda de persona", por lo que finalmente el comediante dio una contundente respuesta asegurando que podían comparar quien tiene más seguidores, mostrándose confiado de recibir más apoyo del público que Stanley.

