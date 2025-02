Paul McCartney, Elton John y otros mil artistas lanzan un disco sin canciones para protestar contra la IA

Más de un millar de músicos y artistas se han unido en una protesta inédita contra el plan del Gobierno británico que permitiría a las empresas de inteligencia artificial (IA) utilizar obras protegidas por derechos de autor sin la autorización de sus creadores. La respuesta del gremio musical ha sido el lanzamiento de "Is This What We Want?", un álbum sin sonido, pero con una fuerte carga simbólica.

Este vinilo, cuya portada y títulos forman un mensaje explícito en contra de la iniciativa gubernamental, presenta grabaciones de estudios y salas de conciertos vacíos. A través de este silencio, los artistas buscan denunciar lo que consideran un atentado contra la propiedad intelectual y la creatividad humana.

Figuras icónicas de la música como Paul McCartney, Elton John, Kate Bush, Damon Albarn y Annie Lennox encabezan la protesta. También han mostrado su apoyo artistas de diversas generaciones y géneros, desde Björn Ulvaeus de ABBA hasta Julianne Moore, pasando por bandas como New Order, Jamiroquai y Pet Shop Boys, así como el renombrado compositor Hans Zimmer.

Los ingresos generados por la venta del álbum serán destinados a Help Musicians UK, una organización que brinda apoyo a profesionales de la música en situaciones de vulnerabilidad.

La propuesta gubernamental, actualmente en fase de consulta pública, permitiría a las empresas que desarrollan IA acceder al contenido disponible en línea para alimentar sus modelos, a menos que los creadores expresen explícitamente su negativa. No obstante, los críticos advierten que este sistema de “exclusión voluntaria” es impráctico, ya que exigiría a los artistas rastrear y contactar individualmente a cada generador de IA que utilice su trabajo.

Ed Newton-Rex, compositor británico impulsor del álbum, alertó sobre el impacto de esta medida: “El Gobierno estaría entregando gratuitamente el trabajo de toda una vida de los músicos a empresas de IA, permitiendo que estas lo exploten y eventualmente reemplacen a los propios artistas.”

Además, el creciente uso de IA en la generación de contenido ha encendido alarmas en la industria creativa. Estos sistemas pueden analizar y replicar grandes volúmenes de datos, incluyendo texto, imágenes y música, lo que genera preocupación sobre el futuro del arte y la originalidad.

Un debate aún abierto

Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología del Reino Unido han defendido la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y el impulso a la industria de la IA. Un portavoz aseguró que no se tomará ninguna decisión definitiva hasta garantizar una solución que beneficie a todas las partes involucradas.

Mientras tanto, los músicos continúan su lucha para evitar que la inteligencia artificial se apropie de su legado creativo sin su consentimiento. Con Is This What We Want?, han convertido el silencio en una de sus declaraciones más poderosas.

