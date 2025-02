Lolita Cortés retoma polémica con Apio Quijano tras decir que estaba en quiebra: “Me da lástima”

Lolita Cortés y Apio Quijano protagonizan una de las peleas más mediáticas e intensas en el medio artístico, pues ambos han cuestionado el talento y trayectoria del otro. Sin embargo, fue el cantante el que hizo comentarios sobre una supuesta crisis económica en la actriz de teatro por lo que ella no decidió quedarse callada y respondió de manera contundente.

Todo comenzó luego de que se hiciera viral un clip de Lolita Cortés en el que es captada cantando el tema “Tu falta que querer” Mon Laferte, algo por lo que recibió críticas debido a los errores en su interpretación. A los comentarios se sumó Apio Quijano, quien entre burlas recordó los comentarios que la actriz le hizo en el pasado a Kabah cuestionado su talento.

Incómoda, la exintegrante del jurado en “La Academia” respondió a las declaraciones más recientes de Apio Quijano en las que menciona una supuesta crisis económica para criticarla. Algo en lo que Cortés puntualizó sobre el error del cantante por usar la situación social de una persona para denostarla.

“Lo que me da lástima es que no tenga vida y tenga que hablar de la vida de los demás, y que cree que tiene la razón. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien (…) A mí lo que me parece muy triste es que después de lo que vivimos en la pandemia no haya aprendido absolutamente nada, que clasifique a la gente dependiendo de su nivel social me parece además insultante porque, perdón, pero después de la pandemia nos quedó claro que todos somos iguales, y todos nos tenemos que reinventar día con día”, dijo la actriz de teatro musical.