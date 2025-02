Incursiona el actor de doblaje Emilio Treviño en el cine de terror

Tras haber alcanzado notoriedad por su trabajo en cintas como Spiderman: Across the Spiderverse o las dos partes de Duna, el joven actor de doblaje Emilio Treviño tenía un objetivo más por alcanzar: trabajar en una cinta de terror.

Esa oportunidad le llegó de la mano de una cinta importante en varias dimensiones. Y es que La Maldición de Sayuri, basada en el popular manga de Rensuke Oshikiri, también significa el retorno a la pantalla grande del cineasta Koji Shiraishi.

“El cine japonés para mí, dentro de mi carrera, ha estado muy presente durante muchos, muchos, muchos años y en varios proyectos. La última que hice fue El Niño y la Garza, de Estudio Ghibli de Hayao Miyazaki, aunque ya me ubicaban en mi trabajo por varios de esos proyectos también en japonés, también con Chainsaw Man y todo, y tenía muchas, muchas ganas de entrar al cine de terror desde hace mucho tiempo.

“Son pocos los proyectos de terror que me han tocado en mi carrera, casi todos han sido de drama, y estaba muy emocionado por entrar a un proyecto así de diferente, que además esta película tiene un cierto grado de terror como lo conocemos en el cine, pero lo que más me gusta justo de Koji, que me parece un director muy interesante, es tiene este estilo muy japonés en el que una película puede tener distintos géneros alrededor de estas dos horas de cinta”, detalla, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Emilio Treviño.

Una mezcla de sensaciones

Para Treviño, una de las cosas más especiales en este nuevo proyecto, traído a México gracias a la plataforma +Que Cine de Cinépolis, es la interesante mezcla de géneros realizada por Shiraishi.

“Justo es el regreso de Koji Shiraishi, que es el director de esta película, que tenía un rato sin hacer película como de horror y de terror, su regreso al horror después de varios años y además la película está basada en un manga que para los fans del anime seguramente ya conocerán, entonces más o menos va de eso la película.

“Sí es una película de terror, pero también es una película de drama por momentos, y también tiene tintes de comedia que para mí fueron un reto enorme a la hora de entrar al proyecto, al tratar de diferenciar bien dónde estaban los bits de la película y que el ritmo va cambiando conforme va pasando los minutos en la cinta”, detalla Treviño.

El joven actor de teatro y televisión destacó que, en preparación para su participación en La Maldición de Sayuri, leyó los populares mangas en los que se basa fielmente esta producción audiovisual.

¿De qué trata La Maldición de Sayuri?

El filme, que llega este 27 de febrero a las pantallas de cine mexicanas, fue presentado previamente en festivales dedicados al género de horror, por lo que su efectividad está garantizada.

“La Maldición de Sayuri se trata de la familia Kamiki, que es la familia de mi personaje, la cual después de años de estar buscando una vida lo más plena posible, logra conseguir esta nueva casa que compran con mucho esfuerzo, pero resulta ser que descubren que hay una maldición que los estará persiguiendo”, concluye Treviño.