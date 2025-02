Horóscopos de Nana Calistar para Virgo, Capricornio y Aries, HOY 27 de febrero

Nana Calistar tiene un mensaje muy importante para ti este 27 de febrero, pues te dirá lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor este día. Además te advierte de los peligros que te rodean en el ambiente laboral, ya que las envidias están presentes y a la orden del día.

Este cierre de mes será intenso para los signos del zodiaco y Nana Calistar tiene las predicciones de los horóscopos para hoy 27 de febrero, consulta aquí las predicciones.

Predicciones de Nana Calistar para los signos del zodiaco, hoy 27 de febrero

Sagitario

Cuidado con una amistad traicionera que te hará ver tu suerte de una manera de que no imaginas. Date la oportunidad de mejorar en esos aspectos que has estado estancado sobre todo el financiero. Cuidado con caídas y golpes o accidentes pues estarán a la orden del día. Ten cuidado con amistad de piel blanca pues podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta. Ya no descuides tu cuerpazo criminal, bájale a la tragazón.

Escorpión

Arreglarás documentos, si tienes pareja pon mucha atención pues se ha sentido un poco desplazado por ti, sino te interesa o importa hazlo saber y si es lo contrario acércate más y muéstrale lo que significa y es para. No te dejes mal influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho. No gastes dinero que no tienes y trata de ahorrar más o de invertir para tu familia.

Libra

Cuida tus espaldas pues te rodean personas a quienes consideras amigos o amigas y se la han pasado despotricando en tu contra con otras personas. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor, date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas. En estos días tendrás tu sexto siendo muy desarrollado y detectarás quien te miente.

Virgo

Cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva. Cuando hay amor, confianza y responsabilidad cualquier relación puede funcionar. Regresarás al ejercicio o dieta y te decepcionarás mucho de una persona al ver que lo que se decía de él o ella resulto cierto. Dolores musculares e infecciones en estos días. Si tienes pareja ten cuidado, hay alguien que le ha estado coqueteando o hablando bonito al oído. Ya no trates de cambiar tu esencia por quien no vale la pena.

Leo

No permitas que nadie te baje del nivel que tienes. Te vienen cambios en el amor y posibilidad de sentir atracción por persona que vive lejos de tu tierra. El amor siempre estará en ti tengas o no con quien compartirlo, habrá amores que te marcarán en tu vida, unos que cada que se les recuerde te sacarán una sonrisa y otros que solo te harán recordarles el 10 de mayo. Te llegará una noticia de tierras lejanas.

Cáncer

Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante, deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención. Te vienen buenas oportunidades en los negocios y una verdad que saldrá a la luz sobre un miembro de tu familia, que no te afecten esas cuestiones, no eres nadie para juzgar. Nana Calistar tiene las predicciones de los horóscopos. Foto: Copilot

Géminis

Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas, necesitas desahogarte porque traes muchas cuestiones de tu pasado que no te han dejado seguir y te joden mucho la existencia. Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado, te atontas mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con la miércoles, no es momento ya de seguir flagelándote.

Tauro

Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y de pensar para obtener mejores resultados. En tu trabajo se ven envidias debido a nuevos ofrecimientos. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Si esa pareja se mostrará algo distante, pregúntale y arregla las cosas. Te llegará una persona a tu vida.

Aries

Enfermedad en la familia, no te preocupes todo saldrá de lo mejor. Cuídate de pérdidas de objetos. Amistad te busca para pedirte consejo. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo. Es probable que en este mes que está por llegar sientas ciertos traumas con tu pasado o te agobien tristezas al no ver claro tus proyectos y tus metas y sueños, recuerda que las cosas no vienen solas.

Piscis

Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta.

Acuario

No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquiera que nos sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero.

Capricornio

Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Fiesta, drinks o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo solo toma tus precauciones. Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate.