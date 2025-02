Así fue la brutal pelea campal en La Casa de los Famosos All Star encabezada por Lupillo Rivera y Rey Grupero

El ambiente al interior de La Casa de los Famosos All Stars se puso muy intenso luego de que varios integrantes protagonizarán una fuerte pelea e incluso estuvieran un paso de llegar a los golpes de no ser porque alguno de sus compañeros intervinieron para impedirlo.

La pelea fue protagonizada por el cuarto agua, todo inició porque alguien se tomó la leche de Lupillo Rivera, lo que provocó gran molestia en el reconocido cantante y aseguró que haría algo que le daría un escarmiento a quien anda robando los alimentos por lo que traslado la leche al baño dando a entender que la había orinado y le pidió a sus amigos al interior de la casa más famosa de México que no tomaran de esa leche.

Posteriormente La Jefa le solicitó al intérprete de “Mi gusto es” retirar toda la leche de la casa, argumentó que no sabía si le había hecho daño a la leche y que no podía poner en riesgo a los habitantes, por lo que todos los cartones de leche fueron retirados sin previo aviso a los demás habitantes.

ud83dudd25 Explota la guerra por la leche!!!! La casa estu00e1 ardiendo mu00e1s que nunca y el drama estu00e1 en su punto mu00e1s alto ud83dude31 #LaCasadeLosFamosos #LCDLFALLSTARS Posted by TELEMUNDO REALITIES on Tuesday, February 25, 2025

Cuando Caramelo y Niurka querían tomar leche y encontraron que no había en el refrigerador, pensaron que era una estrategia de Lupillo Rivera y sus amigos para sacarlos de sus casillas, se enojaron pero no hicieron más, a la mañana siguiente Rey Grupero y Caramelo seguían enojados y fue Rey Grupero quien fue a confrontar a Paulo Quevedo sobre donde estaba su leche quien le dijo que no sabía y cuando sintió que Rey Grupero se le acercó demasiado le dijo “no me retes así”.

Lupillo Rivera, Rey Grupero, Paulo Quevedo y Caramelo protagonizan brutal pelea campal en La Casa de los Famosos All Star

A partir de ahí comenzó una guerra de palabras y empujones que alertó a todos los integrantes del famoso reality que también iban despertando en su mayoría y corrieron a intentar calmarlos.

“Rey, no le preguntes, métele una trompada de una vez manito”, manifestó Caramelo.

Incluso Lupillo Rivera se levantó y quedo observando en la puerta, fue Laura Bozzo quien se interpuso entre ellos para detener la agresión, también Paty Navidad se acercó a intentar poner orden.

Mientras que en otro rincón de la casa, Caramelo se le acercó a Lupillo Rivera quien le dijo “tú qué traes” a lo que él respondió “lo que tú quieras” y cuando Rey volteó a ver la confrontación le dijo a Lupillo que él había ocasionado todo. Incluso Rey Grupero amenaza con una silla a Lupillo quien niega haber provocado algo. Incluso Erubey de Anda trata de proteger al cantante pero resbaala en ese momento.

Rey Grupero en shock!!! Busca culpables y lanza reproches a Lauraud83dude24ud83dudca5 #LaCasadeLosFamosos #LCDLFALLSTARS Posted by TELEMUNDO REALITIES on Tuesday, February 25, 2025

Hasta que finalmente aparece Alfredo Adame, ayuda a alejar a Caramelo y Rey Grupero en medio de los gritos y agrega “no la riegues Rey, no la riegues”, mientras que Niurka sale del cuarto para pedirle a sus compañeros que son Caramelo y Rey Grupero que vayan al cuarto.

Después Rey Grupero le reclama a Laura Bozzo que no lo apoya y que dice que es hijo de Adame y que le duele como se comporte con ella, pero ella le pide disculpas y le expresa que lo adora y que él siempre tiene todo su apoyo. Paulo Quevedo y Rey Grupero vuelven a hacerse de palabras, porque Pulo le dice que le gusta hacerse la víctima mientras que Rey le asegura que es un pobre fracasado y que hasta le tuvo que regalar unos zapatos.

Al final en la gala todos se pidieron disculpas y aseguraron que aunque no se caigan bien se trataran profesionalmente y en el juego buscarán destrozarse pero evitando la violencia verbal

