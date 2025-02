Sofía Castro cuenta la verdad sobre el supuesto romance de Angélica Rivera "La Gaviota" y Diego Klein

Hace una semana la actriz de telenovelas, Angélica Rivera "La Gaviota", se colocó en boca de todos después de que una famosa revista asegurara que tiene una relación sentimental con el actor, Diego Klein, con quien protagoniza la serie de televisión "Con la misma mirada".

En la reciente publicación de la revista "Caras" se aseguró que Angélica Rivera y Diego Klein tienen una relación sentimental. A pesar de ello la actriz conocida como "La Gaviota" desmintió la información asegurando que únicamente grabaron la serie "Con la misma mirada", por lo que pidió respeto hacía su vida privada.

A una semana del trascendido, Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, concedió una entrevista en la que habló sobre el supuesto romance de "La Gaviota" con el actor, Diego Klein. Las declaraciones de la joven actriz no pasaron desapercibidas para nadie.

Hace unas horas la actriz, Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y "El Güero" Castro, habló para las cámaras del programa "Despierta América" sobre el rumor que involucra sentimentalmente a su mamá con el actor, Diego Klein, protagonistas de la serie "Con la misma mirada".

Durante la plática, Sofía Castro dijo que le encantaría ver enamorada a su mamá, Angélica Rivera "La Gaviota", sin embargo, desmintió que actualmente la actriz tenga una relación sentimental con el actor, Diego Klein. "Claro que me gustaría verla enamorada, me gustaría verla contenta", dijo.

En otra parte de la entrevista, Sofía Castro dijo que no se tiene que cuestionar las decisiones que tomen las mujeres. Aseguró que su mamá, Angélica Rivera, desmintió la información ya que no es cierto que tenga un noviazgo con Diego Klein.

"No podemos cuestionar las decisiones de las mujeres. Mi mamá lo desmintió porque realmente no es cierto, no porque esté ocultado algo. No estuvo bien la manera en la que manejaron las cosas", sentenció.