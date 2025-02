Renata del Castillo, actriz de "Como dice el dicho", es diagnosticada con metástasis en los pulmones, pide ayuda

Desde la semana pasada la actriz, Renata del Castillo, protagonista de "Como dice el dicho" y "Control Z", ha desatado preocupación entre sus fans al revelar que fue hospitalizada tras presentar nuevas complicaciones de salud que posiblemente estaban relacionadas con una trombosis.

Desde 2023 la actriz Renata del Castillo ha enfrentado fuertes problemas de salud tras ser diagnosticada con cáncer. Su más reciente recaída ocurrió la semana pasada cuando informó que estaba hospitalizada después de presentar un dolor en uno de sus brazos.

En su cuenta en Instagram, la protagonista de la serie "Como dice el dicho" explicó que su oncóloga le dijo que podría tratarse de una trombosis o un preinfarto. Renata del Castillo se sometió a unos estudios que lamentablemente le dieron un nuevo diagnostico.

Hace unos momentos en su cuenta en Instagram, Renata del Castillo, actriz de "Como dice el dicho", dijo que después de someterse a distintos estudios los médicos le dijeron que no sufría de una trombosis, pero lamentablemente fue diagnosticada con metástasis en los pulmones.

Postrada en una cama, la también protagonista de "Control Z" señaló que los médicos le mandaron un tratamiento que ya está recibiendo, pero pidió apoyo para poder costearlo. La actriz agradeció los buenos deseos que le mandan sus seguidores en las distintas plataformas digitales.

"Se equivocaron, no hay trombosis, es metástasis en los pulmones, me mandaron un tratamiento. Quiero pedirles y suplicarles las personas que me puedan ayudar para costear este tratamiento", explicó.