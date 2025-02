Cristina, exesposa de Daniel Bisogno, revela la verdad de su divorcio: "Un proceso horrible"

El matrimonio de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio duró cinco años, tiempo en el que nació su única hija, Michaela; sin embargo, es poco lo que se sabe al respecto ya que el conductor mantuvo con total hermetismo los detalles relacionados con su vida privada. Hasta ahora que, tras la muerte del conductor de "Ventaneando", fue su expareja quien decidió revelar la verdad sobre la relación entre ambos tras su separación y el motivo por el que decidieron ponerle fin.

Se sabe que su historia de amor comenzó en 2013 y llegaron al altar un año después con una ceremonia en Acapulco, Guerrero. Aunque, en entrevista con Matilde Obregón, Cristina Riva Palacio relató que se conocieron en el foro de “Ventaneando” donde ella entró a trabajar y él habría quedado cautivado, por lo que desde entonces no dudó en llenarla de detalles hasta que logró conquistarla.

Cristina Riva Palacio dejó de lado todo rumor de un conflicto con Daniel Bisogno y puntualizó en que la relación entre ellos siempre fue cordial, además de que se mantuvieron cercanos por su hija, Michaela. La expareja del conductor recordó que se trató de un proceso difícil y el motivo habrían sido diferencias entre ellos que surgieron tras varios años juntos, lo que finalmente los orilló a poner fin a su matrimonio.

“Yo creo que fue un ciclo de pareja que acabó. Hubo problemas entre nosotros que no supimos ser suficientemente inteligentes y lograrlos superar. Hubo un momento complicado en el cual los dos nos subimos en nuestro ‘macho’ y dijimos: ‘Yo puedo más’ (…) Fue un proceso horrible, complicado, difícil, los dos lloramos mucho, sufrimos muchísimo, pero al final nos dimos cuenta que lo importante era la niña. Ya estábamos como pareja muy rotos, nos dimos cuenta que como papás íbamos a ser increíbles, pero como pareja ya no funcionábamos”, dijo Cristina en entrevista con Matilde Obregón.

Cristina Riva Palacio destacó la faceta que Daniel Bisogno desempeño como padre de su hija, Michaela, expresando lo dedicado que era el conductor, quien en más de una ocasión para "Ventaneando" con Pati Chapoy mencionó lo importante que la pequeña fue para que luchara por mejorar su estado de salud. Durante sus últimas entrevistas el presentador y actor también habló sobre las últimas palabras que dedicó a la menor.

"Tuve el tiempo de decirle: ‘Papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como te he amado yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar a este. Quiero que seas feliz, que siempre te rías, quiero que estés contenta, quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento, cuando te sientas triste, cuando seas más grande, a lo mejor te vas a reír", dijo el presentador.