Muere a los 88 años Roberta Flack, el ícono del soul y del R&B

La cantante y pianista Roberta Flack murió este lunes 24 de febrero a los 88 años de edad. Fue ganadora del Grammy y una de las artistas más importantes de la década de 1970, así como exponente del género R&B y soul. La noticia anunciada hace unos momentos sorprendió a la industria musical debido a que luchó por tres años contra una enfermedad que le impedía hacer su mayor pasión, cantar.

Roberta falleció en su casa rodeada de su familia, así lo dio a conocer la publicista Elaine Schock mediante un comunicado. Flack anunció en 2022 que tenía ELA, enfermedad conocida como Lou Gehrig, que ya no le permitía cantar. Motivo por el cual, su estado de ánimo también se vio afectado.

Flack despegó a la fama en un breve tiempo luego de que el cineasta Clint Eastwood usara su tema “The First Time I Ever Saw Your Face” como soundtrack para una de las escenas más memorables del cine hollywoodense, entre el actor y Donna Mills en su película de 1971 “Play Misty for Me”.

El tema se convirtió en su primera canción lanzada al éxito, con el que encabezó la lista pop de Billboard en 1972 y recibió un Grammy a la grabación del año. Pero no fue su único éxito, en 1973, volvió a alcanzar el éxito con “Killing Me Softly”, convirtiéndose en la primera artista en ganar premios Grammy consecutivos al mejor disco.

Flack despegó a la fama en un breve tiempo luego de que el cineasta Clint Eastwood usara su tema “The First Time I Ever Saw Your Face” | Foto: Instagram @officialrobertaflack

¿De qué murió Roberta Flack?

Roberta Flack anunció en 2022 que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una terrible enfermedad neurodegenerativa que afectó su capacidad para cantar y hablar, sin embargo, la causa exacta de su muerte no ha sido revelada, aunque pudo haber sido por padecimientos relacionados con dicho aquejamiento. Sin embargo, su familia se ha esforzado en destacar que Flack murió pacíficamente rodeada de su familia.

¿Quién fue Roberta Flack?

Roberta Flack era toda una artista, se formó como pianista y fue descubierta a finales de la década de 1960 por el músico de jazz Les McCann, quien aseguraba que su voz provocaba emociones increíbles. Pero Flack no solo era una estrella en la música, también era cara de movimientos sociales y de derechos civiles de la época.

Roberta Flack era toda una artista, se formó como pianista y fue descubierta a finales de la década de 1960 | Foto: Instagram @officialrobertaflack

Roberta Cleopatra Flack llevaba el talento en su sangre, fue hija de músicos, nació en Black Mountain, Carolina del Norte, y creció en Arlington, Virginia. Desde pequeña fue fanática del gospel, su talento comenzó a brotar de sus manos a los 15 años cuando demostró sus habilidades tocando el piano, talento que la llevó a recibir una beca completa para Howard.

