La actriz de "Woo, una abogada extraordinaria" llega a Disney Plus con un K-Drama de suspenso y crímenes médicos

Si te gustó "Woo, una abogada extraordinaria", uno de los K-Dramas más populares y exitosos de Netflix, no te puedes perder el próximo trabajo de la actriz Park Eun Bin, pues muy pronto llegará a la plataforma de streaming Disney Plus. Además, promete mucho suspenso y crímenes.

El nombre de este nuevo drama coreano de Park Eun Bin junto a Sol Kyung Gu es "Hyper Knife". Se espera que llegue a Disney Plus el próximo mes de marzo, sin embargo, aún se desconoce con exactitud el día, por lo que habrá que esperar un anuncio oficial de la plataforma.

A pesar de esto, "Hyper Knife" promete ser una de las mejores producciones coreanas del 2025, ya que la historia se centra en dos doctores genios locos que tienen una rivalidad entre ellos, algo nunca antes visto. Además, abordará temas como el odio y el rencor, los cuales son controversiales en Corea del Sur.

"Hyper Knife" llegará en marzo a Disney Plus. (Créditos: Disney Plus)

¿Cuál será el elenco de "Hyper Knife"? ¿De qué trata el K-Drama?

El elenco del nuevo K-Drama que llegará a la plataforma de Disney Plus, "Hyper Knife", estará conformado por: Sul Kyung Gu como Choi Deok Hee; Park Eun Bin como Jung Se Ok; Yoon Chan Young como Seo Young Joo y Park Byung Eun como Han Hyun Ho.

Dirigido por Kim Jung Hyun y escrito por Kim Seon Hee, este drama coreano gira sobre Choi Deok Hee, quien es reconocido como el mejor neurocirujano del mundo, y Jung Se Ok, quien era una excelente estudiante y se convirtió en una gran doctora. Sin embargo, ambos ocultan una rivalidad desde que Deok Hee la echó de su quirófano, pues desde entonces ella tuvo que trabajar de manera clandestina.

Pese a sus problemas, ambos doctores vuelven a encontrarse años más tarde, por lo que se ven obligados a soportarse y convivir. Además, Deok Hee tiene una identidad oculta que pocos conocen, pero con el tiempo será descubierta por Se Ok.

"Hyper Knife" es un drama de suspenso y crímenes médicos. (Créditos: Disney Plus)

Park Eun Bin habla sobre su papel en el K-Drama "Hyper Knife"

De acuerdo con el medio coreano Soompi, Park Eun Bin aseguró que su nuevo drama coreano es "desconcertante", por lo que espera que sea bien recibido por el público. Además, recalcó que la historia será "increíblemente peculiar" debido a la relación entre el maestro doctor y la aprendiz.

Por otro lago, agregó que "Hyper Knife" no es una historia que ofrece causas o soluciones claras como otras. De hecho, mencionó que invita a los espectadores a interpretar los cambios psicológicos entre los personajes y no está diseñado para brindar lecciones morales. (Créditos: Disney Plus)

