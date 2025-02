"Estamos devastados", Alex B habla de la muerte de Daniel Bisogno y revela cómo fueron los últimos días de su hermano

La muerte de Daniel Bisogno trajo mucha tristeza en el mundo del espectáculo en México. Después del homenaje que se le realizó en el Centro Cultural Teatro Dos. Alex B. acudió a Sale el Sol para hablar sobre los últimos días del periodista de espectáculos y todo lo que significó para él la muerte del comunicador que perdió la vida el pasado 20 de febrero. El hermano menor de los Bisogno abrió su corazón durante la entrevista para contar un poco del conductor de Ventaneando y que este 24 de febrero se cumple un año de la muerte de su mamá.

Alex Bisogno compartió como fueron los últimos días de su hermano y de paso algunos otros detalles sobre los las charlas y el encargo especial. Daniel siempre le pidió a sus hermanos que se encargaran de Michaela, su pequeña y por quien daba todo. Dentro de las declaraciones dejó claro que él no es un héroe, sólo hizo que haría cualquiera por amor.

"Hoy es el aniversario luctuoso. Llega un momento en el que uno sacrifica su vida, su bienestar por su familia porque te necesitan porque así tiene que ser. No es que yo haya sido el héroe de Daniel, es lo que cualquiera hubiera hecho por amor. Tratar de acompañarlo en los días más difíciles de su vida", dijo Álex al comenzar la entrevista en Sale el Sol.

Alex dejó claro que Daniel siempre fue un profesional, ya que a pesar de haber recibido un trasplante, lo que quería hacer era volver al teatro y a los foros de grabación. Por ese motivo fue que el menor de los Bisogno decidió realizarle la despedida en el teatro. Alex explicó que lo mejor que podían hacer era despedirlo arriba de la tarima, que pudiera recibir el último aplauso donde e quería estar.

"Yo no me imaginaba una despedida de Daniel en una funeraria. Insisto Daniel quería regresar a los foros y al teatro y se cumplió. A lo mejor no como hubiéramos querido, pero recibió su último aplauso", dijo el hermano del conductor de Ventaneando.