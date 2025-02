¿Qué pasará con las cenizas de Daniel Bisogno?, hermano del conductor revela dónde descansará

El pasado 20 de febrero el mundo del espectáculo en México se puso de luto para despedir a uno de los conductores más emblemáticos del país. Daniel Bisogno dejaba este mundo después de una larga lucha contra una bacteria y tras complicaciones provocadas por el trasplante de hígado. Ahora, es momento de hablar donde será el descanso eterno del presentador de Ventaneando.

Fue el propio Álex B. quien se encargó de confirmar donde se está pensando en depositar los restos de Daniel. Sin ser una decisión tomada, el hermano del conductor de Ventaneando expresó que lo más seguro sea que las cenizas del conductor de Ventaneando se queden en el nicho donde se encuentran las cenizas de su madre. Álex considera que es algo que querrían los dos.

Durante la entrevista, el menor de los Bisogno recordó que antes de que su madre muriera el pasado febrero 2024, le había hecho una promesa. Álex B. había quedado con su madre de poder sacar adelante a su hermano de su enfermedad. Esta promesa no pudo ser cumplida, por lo que terminó quebrándose durante la entrevista al recordar este detalle.

"Cuando mi mamá falleció yo le prometí que sacaría adelante a Daniel y la vida no me lo permitió... Hice todo lo que estuvo en mis manos y no pude", dijo el menor de los Bisogno para después expresar que esta pérdida los deja con un vacío grande del que no sabe como podrá reponerse.