Karely Ruiz responde a las criticas sobre su cuerpo tras el nacimiento de su bebé: "después me opero"

El pasado 2 de febrero Karely Ruiz le dio la bienvenida a la pequeña Madisson, quien llegó para alegrarle los días a la creadora de contenido y a su pareja. Lo que nadie se esperaba era que en menos de un mes luciera un cuerpazo y estuviera lista para continuar con su vida laboral después del nacimiento de su hija. Lamentablemente la regia comenzó a sufrir una serie de críticas por su físico, para ser más precisos sobre sus pechos, ya que algunos de sus seguidores aseguran que los tiene "muy caídos".

Después de ver los mensajes que ha recibido en sus redes sociales, la creadora de contenido no dudó en responder a todos sus críticos. Karely fue clara con el tema, pero también se mostró consternada, ya que ella estaba a punto de regalar aumento de busto en sus redes, pero la gente sólo la critican por sus bustos después de embarazo.

Lo primero que dejó claro Ruiz fue que no le importan las críticas mientras que su hija esté bien alimentada. Ya cuando deje de alimentar a la pequeña Madisson, se operará para quedar con un cuerpo espectacular, como el que tenía antes del embarazo. Escribió en una historia que compartió a través de su cuenta de Instagram.

"Ya sé que se me cayeron las bubissss, pero no me importa es por la lactancia y mientras mi bebé coma bien (cara de beso) Ya en unos meses me opero y yaaaa", se lee en una de las historias que compartió Karely. El mensaje viene acompañado con una postal donde aparece de fondo.